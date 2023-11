Bagong Diskarte: Ang mga Chinese Scientist ay Bumuo ng Robotic AI Chemist para Mag-extract ng Oxygen sa Mars

Ang Perseverance rover ng NASA ay gumawa kamakailan ng kasaysayan sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha ng oxygen mula sa CO2 sa kapaligiran ng Mars, ngunit ang mga Chinese scientist ay gumagamit ng ibang paraan upang harapin ang hamon sa supply ng oxygen. Sa isang groundbreaking na papel na inilathala sa Nature Synthesis, ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng China ay bumubuo ng isang automated system na gumagamit ng solar energy upang makagawa ng oxygen mula sa Martian water.

Habang ang electrolysis ay isang pangkaraniwang paraan sa Earth upang kunin ang oxygen mula sa tubig sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang electric current sa pamamagitan nito, ang Mars ay nagdudulot ng mga natatanging hamon dahil sa iba't ibang mga kondisyon. Ang mga siyentipikong Tsino ay naghahangad na gumamit ng mga katalista upang malampasan ang sagabal na ito. Gayunpaman, ang paghahanap para sa naaangkop na mga catalyst sa Mars ay hindi maliit na gawain, na may higit sa tatlong milyong mga potensyal na opsyon na magagamit.

Upang matugunan ang problemang ito, ang pangkat ng pananaliksik ay bumuo ng isang ganap na awtomatiko, robotic AI system na may kakayahang magsagawa ng buong proseso nang walang interbensyon ng tao. Ang system na ito ay gumagamit ng mga sample ng Martian meteorites bilang feedstock para sa pagsusuri at synthesis ng mga potensyal na catalyst, optimization, at pagsubok. Sa pamamagitan ng paggamit ng robotics at AI, pinabilis ng mga mananaliksik ang proseso, na kukuha sana ng mga tao ng tinatayang 2,000 taon upang makumpleto gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsubok at error.

Ang paggamit ng robotic chemistry para sa extraterrestrial exploration ay hindi na bago. Ang nakaraang pananaliksik ay nagpakita ng tagumpay ng mga autonomous na robot sa pagharap sa mga kumplikadong espasyo ng kemikal. Sa isang kapansin-pansing pag-aaral mula 2020, gumamit ang mga mananaliksik ng isang mobile robot upang maghanap ng mga pinahusay na photocatalyst para sa produksyon ng hydrogen mula sa tubig.

Sa ganitong patunay ng pag-aaral ng konsepto, matagumpay na naihatid ng automated system ang isang pambihirang katalista na binubuo ng ilang mga metal. Ang catalyst ay nagpakita ng pagiging epektibo sa pag-catalyze ng oxygen evolution reaction at nagawang gumana sa tipikal na temperatura sa ibabaw sa Mars.

Ang pambihirang tagumpay na ito sa awtomatikong pagtuklas ng materyal at synthesis ay may malaking potensyal para sa hinaharap ng paggalugad sa Mars. Naiisip ng mga mananaliksik na ang itinatag na protocol at sistema ay maaaring sumulong hindi lamang sa pagkuha ng oxygen kundi pati na rin sa synthesis ng mga kemikal para sa trabaho at paggalugad ng mga extraterrestrial na planeta.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Paano kinuha ng Perseverance rover ng NASA ang oxygen mula sa Mars?

A: Ang Perseverance rover ng NASA ay nakakuha ng oxygen mula sa CO2 sa kapaligiran ng Mars gamit ang isang kumplikadong proseso.

T: Paano nilapitan ng mga siyentipikong Tsino ang hamon ng pagkuha ng oxygen sa Mars?

A: Ang mga Chinese scientist ay gumagawa ng isang automated system na gumagamit ng solar energy upang makagawa ng oxygen mula sa Martian water, na gumagamit ng mga catalyst upang madaig ang mga hamon ng mga kondisyon ng Martian.

T: Bakit isang malaking hamon ang paghahanap ng naaangkop na katalista sa Mars?

A: Nag-aalok ang Mars ng higit sa tatlong milyong mga potensyal na pagpipilian sa katalista, na ginagawang hindi praktikal para sa mga tao na maghanap sa pamamagitan ng mga ito nang manu-mano dahil sa pagkaantala ng komunikasyon sa pagitan ng Mars at Earth.