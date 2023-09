Natuklasan ng mga Siyentista ang Gene na Nagtutulak sa Paglago ng Mga Buhok sa Ugat

Natukoy ng mga mananaliksik sa Washington State University ang isang gene na tinatawag na 'BUZZ' na gumaganap ng mahalagang papel sa paglaki ng mga ugat ng buhok sa mga halaman. Ang mga ugat na buhok, na naiiba sa pagbuo ng iba pang mga uri ng selula ng halaman, ay mahalaga para sa nutrient uptake at pagsipsip ng tubig. Iminumungkahi din ng pag-aaral na ang gene ay maaaring kasangkot sa kung paano hanapin at paggamit ng mga halaman ang mga nitrates, isang mahalagang mapagkukunan ng nitrogen para sa paglago ng halaman.

Ang pag-unlad ng mga ugat na buhok ay nangyayari sa dalawang yugto: pagpapasiya at paglago ng cell-fate. Ang mga epidermal cell ay maaaring maging tipikal na epidermal na mga cell o iba-iba sa mga root hair cell. Sa panahon ng pag-unlad, ang isang umbok ay nabubuo sa karaniwang parenchymatous na epidermal cell, na kalaunan ay umaabot sa pamamagitan ng paglaki ng tip. Kapag ang paglaki ng tip ay umabot sa isang matatag na rate, ang natitirang bahagi ng epidermal cell ay hihinto sa paglaki.

Nalaman ng mga mananaliksik na ang BUZZ gene ay kinokontrol ang parehong rate ng paglago ng ugat at pagsisimula ng lateral root bilang tugon sa konsentrasyon ng mga nitrates sa nakapalibot na lupa. Natuklasan nila na ang gene ay ipinahayag sa mababang antas at hindi pa naidokumento bago, na ginagawang mahirap hanapin. Gayunpaman, ang pag-unawa kung paano kinokontrol ng mga halaman ang paggamit ng nitrate at pagbibigay ng senyas ay napakahalaga para sa pagpapabuti ng kahusayan sa paggamit ng nitrogen sa agrikultura at sa pangkalahatang siklo ng nitrogen.

Ang BUZZ gene ay nakabukas bilang tugon sa nitrate, urea, at ammonia, na nagpapahintulot sa mga ugat na mahanap ang nitrogen sa lupa. Kahit na sagana ang suplay ng nitrate, ang pagkawala ng gene ay humahantong sa isang foraging root phenotype. Ang sensitibo at mahigpit na kinokontrol na tugon na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng BUZZ gene sa kakayahan ng halaman na makahanap at gumamit ng nitrate nang mahusay.

Ang pagtukoy sa gene sa isang modelong species ng damo tulad ng Brachypodium distachyon ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa mga produktong pang-agrikultura tulad ng trigo, bigas, mais, at barley. Ang mga pananim na ito ay mahalaga para sa pandaigdigang produksyon ng pagkain, at ang pagpapabuti ng kanilang kakayahang makakuha at gumamit ng nitrate ay maaaring magkaroon ng malaking epekto.

Sa pagkatuklas ng BUZZ gene at ang papel nito sa paglago ng buhok ng ugat at pagtanggap ng sustansya, tinutuklasan na ngayon ng mga siyentipiko kung paano ginagamit ng mga halaman ang gene na ito upang baguhin ang nitrate at pag-unlad ng root system. Ang mga natuklasan ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga mekanismong pinagbabatayan ng paglago ng halaman at may potensyal para sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa agrikultura at pagpapanatili.

