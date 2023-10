The Shrinkage of Mercury: Fresh Insight sa Geological Activity ng Planet

By

Matagal nang alam ng mga planetary scientist na ang Mercury, ang pinakamalapit na planeta sa Araw, ay lumiliit sa paglipas ng bilyun-bilyong taon. Ang bagong pananaliksik na inilathala sa Nature Geoscience ay nagbibigay ng sariwang insight sa patuloy na pag-urong at geological na aktibidad ng planeta.

Ang loob ng Mercury ay unti-unting lumalamig, na naging sanhi ng pag-urong nito sa volume. Bilang resulta, ang ibabaw ng planeta ay nagkakaroon ng “thrust faults,” kung saan ang isang bahagi ng terrain ay itinutulak sa katabing lupain, katulad ng mga wrinkles na nabubuo sa isang tumatandang mansanas. Ang mga scarps, o mga slope na may taas na kilometro, sa ibabaw ng Mercury ay nagbibigay ng ebidensya ng pag-urong na ito.

Ang edad ng ibabaw ng Mercury ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagbibilang ng density ng impact craters. Ang mga scarps, na medyo sinaunang, ay nagpapahiwatig na sila ay nasa lugar para sa humigit-kumulang 3 bilyong taon. Gayunpaman, ang tanong ay nanatili kung ang mga scarps na ito ay aktibo pa rin ngayon o kung sila ay tumigil sa paglipat ng matagal na ang nakalipas.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na maraming scarps ang patuloy na gumagalaw sa heolohikal na kamakailang mga panahon, kahit na sila ay pinasimulan bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang pagtuklas na ito ay ginawa noong isang Ph.D. napansin ng mag-aaral ang maliliit na bali na kilala bilang "grabens" na piggybacking sa mga nakaunat na itaas na ibabaw ng ilang scarps. Iminumungkahi ng mga graben na ito na ang crust ay nabaluktot habang ito ay itinutulak sa katabing lupain, na nagiging sanhi ng pag-crack ng ibabaw.

Ang mga graben ay medyo maliliit na katangian, wala pang 1km ang lapad at wala pang 100 metro ang lalim, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay mas bata kaysa sa mga sinaunang istrukturang kinauupuan nila. Batay sa rate ng pag-blur na dulot ng impact gardening, ang karamihan sa mga graben ay tinatayang wala pang 300 milyong taong gulang, na nagmumungkahi ng kamakailang paggalaw.

Tinukoy ng pag-aaral ang 48 malalaking lobate scarps na may kumpirmadong graben at karagdagang 244 scarps na may probable graben. Ang mga natuklasang ito ay higit pang kukumpirmahin ng imaging system sa BepiColombo mission, isang joint European/Japanese mission na nakatakdang mag-orbit sa Mercury sa 2026.

Ang Buwan, na nakaranas din ng paglamig at pag-urong, ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya para sa kamakailang aktibidad sa geological. Ang pagsusuri sa mga moonquakes na naitala ng mga seismometer na iniwan sa ibabaw ng Buwan ng mga misyon ng Apollo ay nagpapakita na ang mga moonquakes ay nakakumpol malapit sa lobate scarps. Ang mga detalyadong larawan ng ibabaw ng Buwan mula sa orbit ay nagpapakita ng mga track na ginawa ng mga boulder na tumatalbog pababa sa mga scarp face, na nagpapahiwatig ng mga kamakailang lindol.

Bagama't ang misyon ng BepiColombo ay hindi magbibigay ng seismic data, ang mga detalyadong larawan nito ay maaaring magbunyag ng mga boulder track na nagsisilbing karagdagang ebidensya ng kamakailang mga lindol sa Mercury. Nag-aalok ang pananaliksik na ito ng mahahalagang insight sa patuloy na aktibidad sa geological at pag-urong ng Mercury, na nagbibigay sa mga siyentipiko ng mas mahusay na pag-unawa sa ebolusyon ng planeta sa loob ng bilyun-bilyong taon.

