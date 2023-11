Asin: Timplahan o Hindi Timplahan? Isang Bagong Pagtingin sa Pagluluto ng Steak

Taliwas sa popular na paniniwala, ang isang physicist na naging manunulat ng pagkain, si George Vekinis, ay nagmumungkahi na ang asin ay hindi dapat ilagay sa isang steak bago iprito. Siya argues na ang osmotic kakayahan ng asin ay maaaring kumuha ng masyadong maraming kahalumigmigan mula sa karne, na nagreresulta sa isang matigas at hindi nakakain texture. Pinapayuhan din ng Vekinis ang pagluluto ng steak nang diretso mula sa refrigerator, na nagsusulong ng isang hakbang bago ang microwave upang painitin ang karne bago iprito.

Ayon sa Vekinis, ang pinakamainam na paraan ng pagluluto ng steak ay ang pag-microwave nito sa loob ng isa hanggang dalawang minuto, depende sa kapal, at pagkatapos ay mabilis na iprito ito sa sobrang init. Ang layunin ay upang makamit ang isang bahagyang reaksyon sa ibabaw habang tinitiyak na ang panloob na temperatura ay umabot sa hindi bababa sa 55-60 degrees Celsius. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa steak na mapanatili ang katas at lasa nito.

Binibigyang-diin ng Vekinis na ang medium-rare ay ang perpektong antas ng pagiging handa para sa isang steak. Nagreresulta ito sa bahagyang pulang sentro na may seared at luto na panlabas. Habang kinikilala niya na ang pagdaragdag ng isang maliit na halaga ng langis sa kawali, kahit na may mga non-stick na kawali, ay isang personal na kagustuhan, hindi niya itinataguyod ang paggamit ng asin bilang isang pampalasa.

Hinahamon ng mga hindi kinaugalian na pananaw na ito ang mga rekomendasyon ng maraming celebrity chef, tulad nina Gordon Ramsay at Jamie Oliver, na nagsusulong ng masaganang panimpla ng mga steak na may asin bago lutuin. Ang pananaw ni Vekinis ay nag-aalok ng bagong pananaw sa agham ng pagluluto ng steak, at ang kanyang mga insight ay detalyado sa kanyang kamakailang libro, Physics in the Kitchen, na sumasalamin sa mga siyentipikong prinsipyo sa likod ng iba't ibang food phenomena.

