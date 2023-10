Aktibidad ng Bulkan sa Kamchatka Peninsula ng Russia

By

Noong kalagitnaan ng Oktubre 2023, ang mga kalapit na bulkan sa Kamchatka Peninsula ng Russia ay nakitang sumabog sa pamamagitan ng isang imaheng nakunan ng Operational Land Imager (OLI) sa Landsat 8. Ang larawan ay nagpapakita ng stratovolcano na Klyuchevskoy, na siyang pinakamataas na aktibong bulkan sa Eurasia, na naglalabas ng maliit balahibo ng gas, singaw, at abo patungo sa hilagang-silangan. Ang malinaw na conical na hugis ng bundok at ang tumataas na balahibo nito ay naglalagay ng mga anino sa nakapalibot na niyebe, na lumilikha ng isang pakiramdam ng three-dimensionality.

Mas maaga noong Hunyo 2023, iniulat ng Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) ang pagsisimula ng mga pagsabog ng Strombolian sa Klyuchevskoy. Noong Hulyo, isang bagong daloy ng lava ang nakita sa timog-silangan na gilid nito. Ang bulkan ay patuloy na nakaranas ng mga paputok na pagsabog, na nagresulta sa iba't ibang dami ng abo na ipinadala sa atmospera. Ang code ng kulay ng aviation ay itinaas sa orange minsan dahil sa mga emisyon ng abo at gas. Nangunguna sa pagkuha ng imahe, tumindi ang aktibidad sa Klyuchevskoy, na may tumaas na daloy ng lava at mga materyales na maliwanag na maliwanag na bumaril hanggang 300 metro sa itaas ng crater rim.

Ang isa pang bulkan, ang Bezymianny, ay naglabas din ng bulkan sa panahong ito. Gayunpaman, mas mahirap na makilala sa imahe dahil sa isang cloud bank. Noong Oktubre 16, naobserbahan ng KVERT ang pagtaas ng aktibidad sa Bezymianny, kabilang ang mga debris avalanches at abo na tinatangay ng hangin mga 70 kilometro sa hilagang-silangan ng bulkan.

Ang Kamchatka Peninsula ay kilala sa aktibidad ng bulkan nito, na tahanan ng mahigit 300 bulkan. Ang hanay ng Klyuchevskaya, na inilalarawan sa imahe, ay partikular na madaling kapitan ng geological drama. Ang larawan ng isang astronaut na kuha mula sa International Space Station ay nakakuha rin ng mga senyales ng kamakailang mga pagsabog mula sa parehong Klyuchevskoy at Bezymianny volcanoes.

Source: NASA Earth Observatory image ni Wanmei Liang, gamit ang Landsat data mula sa US Geological Survey. Kuwento ni Lindsey Doermann.