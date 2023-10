Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay kumukuha ng mga Larawan ng Jet Stream sa Jupiter

Noong Hulyo 2022, ginamit ng James Webb Space Telescope (JWST) ng NASA ang NIRCam (Near-Infrared Camera) nito para kumuha ng mga nakamamanghang infrared na larawan ng Jupiter, ang pinakamalaking planeta sa solar system. Sa loob ng mga larawang ito, nakagawa ang mga siyentipiko ng isang kahanga-hangang pagtuklas - isang jet stream sa hilagang latitude sa itaas lamang ng ekwador ng Jupiter at sa itaas ng mga tuktok ng ulap nito. Ang jet stream na ito ay umaabot ng higit sa 4,800 kilometro (3,000 milya) at umabot sa bilis na 515 kilometro bawat oras (320 milya bawat oras), na ginagawa itong higit sa dalawang beses na mas mabilis kaysa sa isang Category 5 na bagyo sa Earth.

Ang hindi inaasahang paghahanap na ito ay nagulat sa mga mananaliksik na kasangkot sa pag-aaral. Si Dr. Ricardo Hueso, ang nangungunang may-akda at isang lektor sa Unibersidad ng Basque ng Bansa sa Espanya, ay nagpahayag ng kanyang pagkamangha, na nagsasaad na ang dating malabo na mga ulap sa kapaligiran ng Jupiter ay lumilitaw na ngayon bilang malinaw na mga tampok na maaaring masubaybayan kasama ng mabilis na pag-ikot ng planeta.

Ang mataas na bilis ng jet stream ay nauugnay sa epekto ng Coriolis, na nagiging sanhi ng pag-ikot ng mga planetary body nang mas mabilis sa kanilang mga ekwador. Habang umiikot ang Earth sa humigit-kumulang 1,600 kilometro bawat oras (1,000 milya bawat oras) sa ekwador nito, ang ekwador ng Jupiter ay nakakaranas ng mga bilis na humigit-kumulang 43,000 kilometro bawat oras (28,273 milya bawat oras). Ang matinding bilis na ito ay nag-aambag sa panahon ng pag-ikot ng Jupiter na 9 na oras at 50 minuto sa ekwador at nagreresulta sa malalakas na bagyo ng hangin sa loob ng malalaking ulap nito.

Ang pangkat ng pananaliksik ay umasa sa data mula sa JWST upang obserbahan ang matataas na altitude ng Jupiter, habang ang Hubble Space Telescope ng NASA ay nagbigay ng mga obserbasyon sa mas mababang altitude. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa bilis ng hangin sa iba't ibang altitude, na kilala bilang wind shears, natukoy ng mga mananaliksik na ang bilis ng jet stream ay bumaba habang bumababa ang altitude sa loob ng atmospera ng Jupiter. Ilang milya sa ibaba ng jet stream, ang bilis ng hangin ay sinusukat sa 362 kilometro bawat oras (225 milya bawat oras) at 402 kilometro bawat oras (250 milya bawat oras).

Ang equatorial stratosphere ng Jupiter ay nagpapakita ng isang kumplikado ngunit paulit-ulit na pattern ng hangin at temperatura. Si Dr. Leigh Fletcher, isang co-author ng pag-aaral at isang Propesor ng Planetary Science sa Unibersidad ng Leicester, ay nagmumungkahi na ang bagong natuklasang jet stream ay maaaring konektado sa oscillating pattern na ito. Ang mga obserbasyon sa hinaharap ay makakatulong na subukan ang teoryang ito at magbigay ng liwanag sa pagkakaiba-iba ng jet stream sa mga darating na taon.

Hindi ito ang unang pagkakataon na naobserbahan ang mga jet stream sa Jupiter. Noong unang bahagi ng 2010s, nakita ng Cassini spacecraft ng NASA ang katulad na aktibidad sa itaas lamang ng ekwador ng higanteng gas, na may tinatayang bilis na 523 kilometro bawat oras (325 milya bawat oras).

Sa tabi ng jet stream, ang mga larawang nakunan ng JWST ay nagsiwalat din ng malabong mga singsing ng Jupiter, sa hilaga at timog aurorae nito, at dalawa sa mas maliliit nitong buwan, Amalthea at Adrastea. Ang mga singsing ng Jupiter ay unang natuklasan ng Voyager 1 spacecraft ng NASA noong 1979, at ito ay theorized na sila ay nabuo mula sa meteoroid impacts sa isa sa mga buwan ng Jupiter. Katulad ng Earth, ang napakalaking magnetic field ng Jupiter ay bumubuo ng aurorae nito, na 20,000 beses na mas malakas kaysa sa magnetic field ng Earth. Ang mga buwang Amalthea at Adrastea ay natuklasan noong 1892 at 1979, ayon sa pagkakabanggit, at orbit sa loob ng orbit ng Io, isa sa mga Buwan ng Galilea ng Jupiter.

Ang James Webb Space Telescope ay patuloy na magbubunyag ng bagong impormasyon tungkol sa mga kamangha-manghang tampok ng Jupiter sa mga darating na taon. Ang mga siyentipiko ay sabik na inaasahan ang mga natuklasan sa hinaharap na makakatulong sa ating kaalaman sa higanteng gas na ito.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral na inilathala sa Nature Astronomy

– Unibersidad ng Bayang Basque

- Unibersidad ng Leicester