Isang Komprehensibong Pagtingin sa Mga Bagay sa Uniberso

Ang mga mananaliksik mula sa The Australian National University (ANU) ay nakabuo ng pinakamalawak na pananaw sa kasaysayan ng uniberso. Ipinaliwanag ng lead author Honorary Associate Professor na si Charley Lineweaver na ang kanilang layunin ay maunawaan ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa uniberso. Napagpasyahan nila na habang lumalawak at lumamig ang uniberso pagkatapos ng big bang, ang mga bagay tulad ng mga proton, atomo, planeta, bituin, at kalawakan ay nag-condensed mula sa isang mainit na background.

Upang ilarawan ang prosesong ito, gumawa ang mga mananaliksik ng dalawang plot. Ang unang plot ay nagpapakita ng temperatura at density ng uniberso habang ito ay lumawak at lumalamig. Ang pangalawang balangkas ay nagpapakita ng masa at sukat ng lahat ng mga bagay sa uniberso. Ang komprehensibong tsart na ito ay nagbibigay ng visualization ng mga bagay sa uniberso.

Ang pag-aaral ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa mga hangganan ng mga plot at kung ano ang nasa kabila nito. Ang ilang mga rehiyon sa plot ay "ipinagbabawal" dahil ang mga bagay ay hindi maaaring maging mas siksik kaysa sa mga itim na butas o maging napakaliit na ang quantum mechanics ay lumalabo ang kanilang kalikasan bilang iisang bagay. Ang mga mananaliksik ay nag-isip na ang uniberso ay maaaring nagsimula bilang isang instanton-isang bagay na may isang tiyak na laki at masa-sa halip na isang singularity, na isang hypothetical na punto ng walang katapusang density at temperatura.

Sa mas malaking dulo ng plot, iminumungkahi nito na kung mayroong kumpletong vacuum sa kabila ng nakikitang uniberso, ang ating uniberso ay magiging katulad ng isang malaki, mababang-densidad na black hole. Gayunpaman, ang mga mananaliksik ay may magandang dahilan upang maniwala na hindi ito ang kaso.

Nagbibigay ang groundbreaking na pag-aaral na ito ng bagong pag-unawa sa mga bagay sa uniberso at nag-aalok ng mga bagong insight sa pinagmulan ng uniberso mismo. Ang pananaliksik ay nai-publish sa American Journal of Physics.

