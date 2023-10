Ipinahayag ng ISRO ang Pag-aalala sa Banta kay Vikram Lander at Pragyan Rover sa Buwan

Ang ISRO (Indian Space Research Organization) ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na banta na kinakaharap ng Vikram lander at Pragyan rover sa buwan. Ayon sa isang matataas na opisyal sa ISRO na humiling ng hindi nagpapakilala, ang ibabaw ng buwan ay patuloy na tinatamaan ng micrometeoroids, na naglalagay ng panganib sa spacecraft.

Ang Chandrayaan 3, ang misyon kung saan na-deploy ang Vikram lander at Pragyan rover, ay matagumpay na natapos ang 14-araw na misyon nito sa buwan. Gayunpaman, dahil ang spacecraft ay kasalukuyang nasa sleeping mode, ito ay madaling matamaan ng mga micrometeoroids na ito.

Bagama't walang mga partikular na detalye tungkol sa potensyal na pinsala o malfunction na maaaring mangyari, ipapakita ng oras ang tunay na lawak ng panganib na kinakaharap ng rover at lander. Ito ay hindi tiyak kung sila ay masira o makakaranas ng anumang iba pang mga problema dahil sa mga epekto ng micrometeoroid na ito.

Ang Vikram lander at Pragyan rover ay may mahalagang papel sa ambisyosong pagsusumikap sa paggalugad ng lunar ng India. Ang Vikram lander ay idinisenyo upang maihatid ang Pragyan rover sa ibabaw ng buwan at magsagawa ng iba't ibang mga eksperimento at obserbasyon.

Upang matugunan ang banta mula sa micrometeoroids, mahalaga para sa ISRO na maingat na subaybayan ang sitwasyon at bumuo ng mga diskarte upang mabawasan ang anumang potensyal na pinsala. Ang mga estratehiyang ito ay maaaring may kasamang pagsasaayos sa sleeping mode setting ng spacecraft at pagpapatupad ng mga hakbang sa proteksyon upang protektahan ang Vikram lander at Pragyan rover mula sa mga epekto ng micrometeoroids.

Ang pag-aalalang ito na itinaas ng ISRO ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa lahat ng mga potensyal na panganib at hamon na lumitaw sa panahon ng mga misyon sa pagsaliksik sa buwan. Sa pamamagitan ng pagtukoy at pagtugon sa mga panganib na ito, matitiyak ng mga ahensya ng kalawakan ang tagumpay at kahabaan ng buhay ng kanilang spacecraft sa buwan.

Pinagmumulan:

– ISRO officer (anonymous)

– India Ngayon