Ang Isang Bagong Pag-aaral ay Iminumungkahi na ang Greenland Ice Sheet ay Higit na Nababanat kaysa sa Naunang Inakala

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Kalikasan ay nagpahiwatig na ang Greenland ice sheet ay maaaring magkaroon ng higit na katatagan laban sa hindi maibabalik na pagbaba kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Ang pananaliksik ay nagmumungkahi na kahit na ang pandaigdigang temperatura ay tumaas sa itaas ng 2-degree na Celsius threshold, na tila mas malamang dahil sa pagbabago ng klima na hinimok ng tao, maiiwasan pa rin ng yelo ang kumpletong pagbagsak kung ang mga temperatura ay bumaba nang medyo mabilis pagkatapos.

Ang nangungunang may-akda na si Nils Bochow, isang mananaliksik sa Arctic University of Norway, ay nagbibigay-diin na habang ang yelo ay nagpakita ng hindi inaasahang katatagan, may mga limitasyon sa kakayahan nitong makatiis sa pag-init. Kung ang mga temperatura ay makabuluhang lumampas sa 2-degree na threshold pagkatapos ng 2100 o nananatiling bahagyang nasa itaas nito para sa pinalawig na mga panahon, ang posibilidad ng hindi maibabalik na pagkawala ng yelo sa loob ng ilang libong taon ay halos imposibleng maiwasan. Gayunpaman, mayroon ding isang limitadong window upang pagaanin ang pinsala, sa kondisyon na ang mga temperatura ay mababawasan sa loob ng isang tiyak na takdang panahon.

Ang Greenland ice sheet ay nakapag-ambag na ng humigit-kumulang 20% ​​ng pagtaas sa pandaigdigang antas ng dagat mula noong 2002, isang proporsyon na inaasahang tataas sa paglipas ng panahon. Sa mga nakalipas na taon, naobserbahang tumugon nang mas mabilis sa pag-init kaysa sa hula ng mga modelo ng klima. Ang ice sheet ay patuloy na matutunaw at mag-aambag ng tubig sa mga karagatan, na hindi lamang nagpapataas ng antas ng dagat ngunit nakakaapekto rin sa mahahalagang alon ng karagatan.

Hindi tulad ng atmospera, na medyo mabilis na lalamig kung huminto ang carbon emissions, ang pagtunaw ng yelo sa Greenland ay may pangmatagalang kahihinatnan. Bawat taon ng pag-init ay nakakandado sa hinaharap na matunaw. Ang mga mekanismo ng positibong feedback, kung saan ang mga pagbabago sa ice sheet ay nagpapabilis sa pagkawatak-watak nito, ay isang pangunahing alalahanin. Habang natutunaw ang ibabaw ng yelo, nagiging mas maikli ito at mas nakalantad sa mas mainit na hangin, na nagpapalakas sa proseso ng pagkatunaw.

Gumamit ang pag-aaral ng iba't ibang modelo at senaryo upang matukoy kung paano tutugon ang yelo sa iba't ibang pagtaas ng temperatura hanggang 2100. Ang mga resulta ay nagpakita na kung ang mga temperatura ay nabawasan sa humigit-kumulang 1.5 degrees Celsius sa itaas ng pre-industrial na antas sa loob ng ilang siglo o mas mabilis pa, ang ice sheet maiiwasan ang pag-abot sa mga kritikal na positibong limitasyon ng feedback.

Ang posibilidad ng isang "overshoot" na senaryo, kung saan ang mga temperatura ay lumampas sa mga pandaigdigang target at pagkatapos ay bumaba, ay maaaring mangyari kung ang mga epektibong teknolohiya sa pag-alis ng carbon ay binuo. Gayunpaman, ang pagiging posible ng malawakang pagpapatupad ay nananatiling hindi tiyak.

Ang pag-aaral na ito ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa kinabukasan ng Greenland ice sheet at binibigyang-diin ang pangangailangan ng pagtugon sa pagbabago ng klima. Ang tumpak na temperatura ng threshold at mga panloob na proseso na nakakaimpluwensya sa sensitivity ng ice sheet ay nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Sa huli, ang mga aksyon na ginawa ng mga tao ay tutukoy sa hinaharap ng klima at, dahil dito, ang kapalaran ng sheet ng yelo.

