Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Paraan ng Elektrisidad upang Baguhin ang Daloy ng Electron sa Quantum Materials

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Penn State ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa mga quantum na materyales sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagong pamamaraang elektrikal upang baguhin ang direksyon ng daloy ng elektron. Ang kanilang pamamaraan, na ipinakita sa mga materyales na nagpapakita ng quantum anomalous Hall (QAH) na epekto, ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa pagbuo ng mga susunod na henerasyong elektronikong aparato at mga quantum computer.

Ang epekto ng QAH ay partikular na nangangako dahil pinapayagan nito ang daloy ng elektron sa mga gilid ng mga materyales nang walang pagkawala ng enerhiya. Ang dissipationless flow na ito, na kilala rin bilang chiral edge current, ay nag-aalis ng backscattering at ipinagmamalaki ang quantized Hall resistance at zero longitudinal resistance.

Sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng isang QAH insulator na may mga partikular na katangian na nag-optimize ng daloy ng elektron. Naglapat sila ng 5-millisecond current pulse sa insulator, na nagdulot ng pagbabago sa panloob na magnetism ng materyal at kasunod na pagbabago ng direksyon ng daloy ng elektron. Ang kakayahang maglipat ng direksyon ay mahalaga para sa pag-maximize ng impormasyon sa transit, storage, at retrieval sa mga teknolohiyang quantum.

Ang nakaraang paraan ng pagbabago ng direksyon ng daloy ng elektron ay umasa sa mga panlabas na magnet, ngunit ang diskarte na ito ay hindi perpekto para sa maliliit na elektronikong aparato tulad ng mga smartphone. Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang maginhawang elektronikong pamamaraan na hindi nangangailangan ng malalaking magnet. Sa pamamagitan ng pagtaas ng densidad ng inilapat na kasalukuyang at pagpapaliit sa mga aparatong insulator ng QAH, nakamit nila ang napakataas na densidad ng kasalukuyang, na epektibong pinapalitan ang direksyon ng magnetization at ang direksyon ng transportasyon ng elektron.

Inihambing ng mga mananaliksik ang pagbabagong ito mula sa magnetic tungo sa electrical control sa mga quantum materials sa paglipat sa conventional memory storage mula sa mas lumang magnetic-based na mga pamamaraan patungo sa mas bagong electronic na pamamaraan. Nagbigay din sila ng teoretikal na interpretasyon ng kanilang pamamaraan at praktikal na ebidensya upang suportahan ang kanilang mga natuklasan.

Ang koponan ay kasalukuyang gumagawa ng mga paraan upang i-pause ang mga electron habang sila ay sumusulong upang epektibong i-on at i-off ang system. Sinisiyasat din nila ang mga pamamaraan upang ipakita ang epekto ng QAH sa mas mataas na temperatura.

Ang pananaliksik na ito ay may pangako para sa pagbuo ng mas advanced na mga elektronikong aparato at ang pagsasakatuparan ng potensyal ng quantum computing.

