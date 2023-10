Nakikita at Inuuri ng Bagong AI Tool ang mga Supernova gamit ang Automation

By

Matagumpay na natukoy, natukoy, at nauri ng isang bagong, ganap na automated na artificial intelligence (AI) na tool na tinatawag na Bright Transient Survey Bot (BTSbot) ang una nitong supernova. Binuo ng isang internasyonal na pakikipagtulungan na pinamumunuan ng Northwestern University, ang BTSbot ay may potensyal na makabuluhang mapabilis ang proseso ng pagsusuri at pag-uuri ng mga supernova sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagkakamali ng tao.

Ang kasalukuyang kasanayan ay nagsasangkot ng mga tao na nagtatrabaho sa tabi ng mga robotic system upang makita at suriin ang mga supernova. Tinatantya ng BTSbot team na ang mga tao ay gumugol ng humigit-kumulang 2,200 oras sa visual na pagsisiyasat at pag-uuri ng mga kandidato ng supernova sa nakalipas na anim na taon. Sa pamamagitan ng pag-automate ng proseso, binibigyan ng BTSbot ang mahalagang oras para sa mga mananaliksik na tumuon sa iba pang mga gawain at mapabilis ang bilis ng pagtuklas.

Ang mga robot at AI algorithm ng BTSbot system ay nag-observe, nakilala, at nakipag-ugnayan sa isa pang teleskopyo upang kumpirmahin ang pagkatuklas ng isang supernova, na nagmamarka ng isang makabuluhang milestone. Ang susunod na hakbang ay upang pinuhin ang mga modelo, na nagpapahintulot sa mga robot na ihiwalay ang mga partikular na subtype ng stellar explosions. Ang pag-alis ng mga tao mula sa loop ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa pangkat ng pananaliksik upang suriin ang kanilang mga obserbasyon at bumuo ng mga bagong hypotheses.

Para bumuo ng AI tool, nagsanay ang team ng machine-learning algorithm gamit ang mahigit 1.4 milyong makasaysayang larawan mula sa halos 16,000 source, kabilang ang mga nakumpirmang supernova at iba pang astronomical phenomena. Ang BTSbot ay sinubok sa isang kamakailang natuklasang kandidato ng supernova, na matagumpay nitong natukoy at na-verify. Kapag natukoy na ang kandidato na isang Type Ia supernova, ibinahagi ng automated system ang pagtuklas sa astronomical na komunidad.

Ang tagumpay na ito sa pag-automate ng pagtuklas at pag-uuri ng mga supernova ay may potensyal na baguhin ang larangan ng astronomiya sa pamamagitan ng mabilis na pagpapabilis sa bilis ng pagtuklas at pagsusuri. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng AI, maaaring tumuon ang mga mananaliksik sa pagbibigay-kahulugan sa data at pagbuo ng mga bagong teorya tungkol sa mga pinagmulan ng mga kosmikong pagsabog na ito.

Mga Pinagmulan: Northwestern University

Kahulugan:

Supernova: Ang supernova ay isang malakas na pagsabog na nangyayari sa pagtatapos ng ikot ng buhay ng isang napakalaking bituin, na nagreresulta sa pagpapalabas ng napakalaking dami ng enerhiya.

Automation: Ang paggamit ng mga makina o software upang magsagawa ng mga gawain nang walang interbensyon ng tao.

Machine Learning: Isang subset ng artificial intelligence na nagbibigay-daan sa mga system na matuto mula sa data at pahusayin ang kanilang performance nang hindi tahasang nakaprograma.