Nabasag ng Astronaut na si Frank Rubio ang Rekord para sa Pinakamahabang Biyahe sa Kalawakan ng isang Amerikano

Ang Astronaut na si Frank Rubio, isang katutubong ng Miami, ay nakatakdang maabot ang isang pangunahing milestone sa pamamagitan ng pagiging Amerikanong astronaut na may pinakamahabang paglalakbay sa kalawakan sa kasaysayan. Nagtapos sa programa ng astronaut ng NASA noong 2019, sinimulan ni Rubio ang kanyang unang paglalakbay sa kalawakan noong Setyembre 21, 2022. Simula noong Huwebes, gugugol siya ng kahanga-hangang 371 araw sa kalawakan, na hihigit sa nakaraang rekord na 355 araw na hawak ni Mark Vande Hei . Ang ekspedisyon ni Rubio ay pinaghalong mga hamon at gantimpala, na may mga emosyonal na sandali at mahusay na propesyonal na mga tagumpay.

Sa isang panayam mula sa International Space Station, ipinahayag ni Rubio ang kanyang pasasalamat sa pagkatawan ng kanyang opisina at koponan sa napakalaking misyon na ito. Kinilala niya ang kahirapan ng paglalakbay, ngunit binigyang-diin din niya ang katuparan at karangalang dulot nito sa kanya. Ang orihinal na inaasahan ni Rubio ay para sa isang anim na buwang misyon, ngunit dahil sa pagtagas ng coolant sa spacecraft na kanyang sinasakyan, naging imposible ang isang normal na pagbabalik sa Earth. Bilang resulta, nagpadala ang Russian space agency ng uncrewed spacecraft para kunin si Rubio at ang dalawang cosmonaut na pinagsaluhan niya sa space station.

Sa buong misyon, gumamit si Rubio ng iba't ibang mekanismo sa pagkaya, kabilang ang pananatiling positibo, pananatiling konektado sa mga mahal sa buhay sa bahay, at umasa sa suporta ng kanyang koponan. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap, naniniwala si Rubio na sa sandaling mangako ka sa isang misyon at sumailalim sa matinding dalawang taon ng pagsasanay, isang pakiramdam ng tungkulin at responsibilidad ang papalit.

Bago naging isang astronaut, nagsilbi si Rubio bilang isang tenyente koronel sa US Army at nakakuha ng mahalagang karanasan bilang isang sundalong panlaban at piloto. Bukod pa rito, may hawak siyang doctorate ng medisina at sertipikado bilang family physician at flight surgeon.

Sa paghihintay sa kanyang pagbabalik sa Earth, kinilala ni Rubio na magtatagal ang kanyang katawan upang muling mag-adjust sa gravity. Maaaring tumagal kahit saan mula sa dalawa hanggang anim na buwan para mabawi niya ang normal na kadaliang mapakilos at madala ang timbang nang kumportable.

Ang mga pinakahihintay na sandali ni Rubio sa kanyang pagbabalik ay umiikot sa muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya, pag-enjoy sa katahimikan ng kanyang likod-bahay, at pagtikim ng sariwang salad. Ang kanyang kahanga-hangang paglalakbay ay nagsisilbing inspirasyon sa hinaharap na mga manlalakbay sa kalawakan at itinatampok ang dedikasyon at sakripisyo ng mga astronaut para sa pagsulong ng agham at paggalugad.

