Natuklasan ng mga siyentipiko ang Potensyal na Mud Lake sa Mars

Natagpuan ng mga siyentipiko ang katibayan ng kung ano ang pinaniniwalaan nila na dating isang lawa ng putik sa Mars, na maaaring magbigay ng mahalagang mga pahiwatig sa paghahanap ng mga palatandaan ng nakaraang buhay sa planeta. Nakatuon ang pag-aaral sa Hydraotes Chaos, isang rehiyon ng chaos terrain sa Mars na binubuo ng mga bundok, crater, at lambak. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga larawang kinunan ng Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA at natukoy ang isang patag na lugar sa loob ng Hydraotes Chaos na nagpakita ng mga palatandaan ng sediment at putik na bumubulusok mula sa ibaba ng ibabaw.

Iminumungkahi ng pag-aaral na humigit-kumulang 3.4 bilyong taon na ang nakalilipas, ang isang sistema ng mga aquifer sa Hydraotes Chaos ay nasira, na humahantong sa napakalaking baha na nagdeposito ng malaking halaga ng sediment sa ibabaw. Ang sediment na ito, kung susuriing mabuti, ay posibleng maglaman ng mga biosignature ng nakaraang buhay sa Mars. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang sediment sa mud lake ay nabuo humigit-kumulang 1.1 bilyong taon na ang nakalilipas, pagkatapos na ang tubig sa lupa ng Mars ay malamang na nawala at ang planeta ay naging hindi mapagpatuloy.

Sa hinaharap, umaasa ang mga siyentipiko na imbestigahan pa ang sinaunang lawa ng putik upang matukoy kung kailan maaaring tirahan ang Mars at posibleng maging host ng buhay. Ang Ames Research Center ng NASA ay bumubuo ng isang instrumento na tinatawag na EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers sa Regolith), na maaaring magamit upang subukan ang mga bato para sa mga biomarker, partikular na ang mga lipid. May mga pagsasaalang-alang na kumuha ng EXCALIBR sa hinaharap na misyon ng NASA sa alinman sa buwan o Mars, kung saan ang Hydraotes Chaos ay isang potensyal na landing site para sa instrumentong ito.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa posibilidad ng Mars na minsang nagkukubli ng buhay at itinatampok ang kahalagahan ng karagdagang paggalugad at pagsusuri ng Martian terrain. Nag-aalok ito ng mga kapana-panabik na prospect para sa mga hinaharap na misyon na naglalayong tuklasin ang mga misteryo ng Mars at mga potensyal na palatandaan ng nakaraang buhay.

Pinagmulan: Nature Scientific Reports