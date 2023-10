Isang "Zombie" na Bituin ang Nakatakas mula sa Hyades Star Cluster

Isang kamangha-manghang pagtuklas ang ginawa ng mga astronomo habang pinagmamasdan nila ang isang matagal nang patay na "zombie" star na umuusbong mula sa Hyades star cluster sa isang kamangha-manghang bilis na 22,000 milya kada oras. Hindi tulad ng mga mabagal na zombie na karaniwang nakikita sa mga pelikula, ang puting dwarf na ito ay mabilis na gumagalaw kaugnay sa kumpol na naiwan nito. Nasasabik ang siyentipikong komunidad sa paghahanap na ito dahil makakatulong ito sa paglutas ng mga misteryong nakapalibot sa Hyades star cluster at magbigay ng insight sa maximum na laki ng mga white dwarf.

Ang Hyades star cluster, na matatagpuan 153 light-years ang layo mula sa Earth sa konstelasyon ng Taurus, ay tahanan lamang ng ilang white dwarf. Nakapagtataka ito kung isasaalang-alang na humigit-kumulang 97% ng mga bituin sa Milky Way sa kalaunan ay naging mga white dwarf. Ipinagpalagay ng mga astronomo na ang kawalan ng mga puting dwarf sa Hyades ay maaaring dahil sa mga pagbuga na dulot ng mga pakikipag-ugnayan sa iba pang mga kumpol ng bituin o napakalaking ulap ng gas na gumagalaw sa pagitan ng mga kumpol.

Upang imbestigahan ang teoryang ito, sinuri ng mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng British Columbia ang data mula sa Gaia spacecraft at natuklasan ang tatlong puting dwarf na may mga tulin na nagmumungkahi na maaaring sila ay naalis mula sa Hyades. Ang isa sa mga white dwarf na ito ay partikular na nakakaintriga dahil ito ay 1.3 beses na mas malaki kaysa sa araw, na nagpapahiwatig na ito ay nagmula sa Hyades cluster.

Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng mga white dwarf at ang kanilang maximum na laki. Karaniwan, ang mga puting dwarf ay may masa sa paligid ng 0.6 beses kaysa sa araw. Gayunpaman, ang runaway na white dwarf na ito ay mas malaki at maaaring makatulong sa mga astronomo na matukoy ang hangganan sa pagitan ng mga white dwarf at iba pang mga uri ng stellar remnants.

Ang mga white dwarf ay nabuo kapag ang mga bituin ay naubusan ng hydrogen fuel at ang kanilang mga core ay bumagsak sa ilalim ng gravity. Ang mga panlabas na layer ay lumalawak, na lumilikha ng isang puffed-out na bituin na kalaunan ay bumubuo ng isang planetary nebula. Ang core ng bituin ay nagiging puting dwarf, na pinipigilan na bumagsak pa ng electron degeneracy pressure. Ang mga white dwarf ay karaniwang lumalapit o lumampas sa limitasyon ng Chandrasekhar sa pamamagitan ng paghila ng materyal mula sa isang kasamang bituin, na nagiging sanhi ng mga sumasabog na thermonuclear na reaksyon sa kanilang mga ibabaw.

Gayunpaman, ang Hyades escapee white dwarf na ito ay mukhang produkto ng isang solong bituin, na ginagawa itong isang natatanging pagtuklas at isang benchmark para sa pag-unawa sa white dwarf formation. Ang kalapitan ng kumpol ng Hyades sa araw ay nagbibigay-daan sa detalyadong pag-aaral ng mas lumang mga white dwarf, na nagbibigay-liwanag sa nakakaintriga na astronomical phenomenon na ito.

Pinagmumulan:

– University of British Columbia research paper

– Pagsusuri ng data ng Gaia spacecraft

Pinagmulan ng Larawan: NASA/JPL-Caltech