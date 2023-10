Ang Liwanag ng Bluewalker 3 Satellite ay Nagpapataas ng Mga Alalahanin sa Mga Astronomo

By

Ang isang kamakailang inilunsad na satellite na tinatawag na Bluewalker 3 ay nanggagaling na ngayon sa halos bawat bituin sa kalangitan sa gabi, na nagdudulot ng alarma sa mga astronomo. Ang liwanag ng satellite na ito, kasama ang pagtaas ng bilang ng mga katulad na satellite na nakatakdang ilunsad sa hinaharap, ay maaaring magkaroon ng hindi maibabalik na epekto sa pag-aaral ng cosmos.

Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa journal Nature, natuklasan ng isang grupo ng mga astronomo na ang Bluewalker 3 ay mas maliwanag kaysa sa anumang celestial body sa kalangitan sa gabi, maliban sa pitong bituin, ang Buwan, Jupiter, at Venus. Inobserbahan ng mga may-akda ng pag-aaral ang Bluewalker 3 sa loob ng 130 araw at napagpasyahan na ang mga konstelasyon ng maliwanag at artipisyal na mga satellite sa mababang orbit ng Earth ay maaaring makahadlang sa astronomical na pananaliksik.

Ang Bluewalker 3 ay inilunsad noong Setyembre ng nakaraang taon ng AST SpaceMobile, isang kumpanya ng telekomunikasyon na naglalayong magbigay ng koneksyon sa 5G nang hindi nangangailangan ng cell tower. Gayunpaman, ang liwanag ng satellite ay lumampas sa inirerekomendang antas na itinakda ng International Astronomical Union, na nagpapataas ng mga alalahanin sa mga astronomo.

Ang isa sa mga kasamang may-akda ng pag-aaral, si Siegfried Eggl, ay nagkomento sa trend patungo sa mas malaki at mas maliwanag na mga komersyal na satellite, na nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa mga regulasyon habang mas maraming kumpanya ang nagpaplano na maglunsad ng mga katulad na fleet. Sinabi ng AST SpaceMobile na nakikipagtulungan sila sa NASA at mga grupo ng astronomy upang matugunan ang mga alalahanin na ibinangon sa pag-aaral.

Ang isyung ito ng satellite interference ay hindi na bago. Noong Marso, nagbabala ang mga siyentipiko tungkol sa potensyal na pagkagambala na dulot ng mga satellite fleet tulad ng Starlink ng SpaceX, na nanawagan ng mga regulasyon upang protektahan ang pag-aaral ng kalangitan. Ang pag-aalalang ito ay nagsimula noong 2019 nang unang i-highlight ng mga siyentipiko ang posibilidad ng mga satellite constellation na tumatakip sa mga bituin.

Ang mga may-akda ng pag-aaral ay hindi pa tumutugon sa mga kahilingan para sa komento sa bagay na ito. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga satellite sa orbit, nananatiling mahalaga ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng mga pagsulong ng teknolohiya at pagpapanatili ng ating kakayahang galugarin at maunawaan ang uniberso.

