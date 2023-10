Isang Makabagong Pambihirang Pagtagumpay: Nagbubukas ang Programmable Fiber ng mga Bagong Posibilidad sa Textiles

By

Ang isang groundbreaking na pag-unlad ng isang koponan sa MIT, FibeRobo, ay nagpakilala ng isang programmable fiber na maaaring baguhin ang industriya ng tela. Ang fiber na ito, na tinatawag na thermally-actuated liquid crystal elastomer (LCE) fiber, ay may potensyal na paganahin ang tahimik at tumutugon na mga pakikipag-ugnayan sa mga interface na nagbabago ng hugis na naka-embed sa mga tela.

Hindi tulad ng mga nakaraang fibers na nagbabago ng hugis, ang FibeRobo ay hindi nangangailangan ng mga naka-embed na sensor o kumplikadong mga bahagi. Sa halip, kumukontra ito bilang tugon sa pagtaas ng temperatura at bumabaligtad sa sarili kapag bumababa ang temperatura. Ang natatanging pag-andar na ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagkabit ng hibla sa isang conductive thread, na nagbibigay-daan para sa digital na kontrol sa hugis ng isang tela sa pamamagitan ng paggamit ng electric current.

Ang pagbuo ng FibeRobo ay tumutugon sa mga limitasyon ng kasalukuyang mga fibers na nagbabago ng hugis, na pangunahing nakakulong sa mga pang-eksperimentong setting. Halimbawa, ang mga umiiral na fibers ay maaaring tumigil sa paggana pagkatapos lamang ng ilang pagkilos, may limitadong mga kakayahan sa pag-urong, at walang kakayahang mag-self-reverse. Ang iba pang mga alternatibo, tulad ng mga pneumatically powered device, ay nangangailangan ng paggamit ng mga air compressor.

Gumamit ang mga mananaliksik ng MIT ng isang likidong kristal na elastomer, na binubuo ng mga molecule na dumadaloy tulad ng mga likido ngunit nakasalansan sa pana-panahong pagsasaayos ng kristal. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga kristal na istrukturang ito sa isang nababanat na network, nakagawa sila ng fiber na kumukontra kapag pinainit at bumabalik sa orihinal nitong haba kapag pinalamig.

Higit sa lahat, nakontrol ng mga mananaliksik ang mga katangian ng hibla, tulad ng kapal at temperatura kung saan ito kumikilos, sa pamamagitan ng maingat na idinisenyong kumbinasyon ng mga kemikal. Ang pambihirang paraan ng paghahanda na ito ay nagbibigay-daan para sa paggawa ng LCE fiber na angkop para sa mga naisusuot na tela at ligtas para sa balat ng tao, isang milestone na hindi naging posible sa mga nakaraang LCE fibers.

Upang malampasan ang mga hamon sa katha, bumuo ang koponan ng isang makina gamit ang 3D-printed at laser-cut na mga bahagi, kasama ang mga pangunahing electronics. Ang proseso ay nagsasangkot ng pag-init ng LCE resin, pag-extrude nito sa pamamagitan ng nozzle, pagpapagaling nito ng UV rays, pahiran ito ng langis, at panghuli ang paggamit ng pulbos upang mapadali ang pagsasama nito sa makinarya sa pagmamanupaktura ng tela. Kapansin-pansin, ang buong prosesong ito ay tumatagal lamang ng isang araw at nagbubunga ng humigit-kumulang isang kilometro ng magagamit na hibla.

Ang FibeRobo ay hindi lamang nagpapakita ng potensyal para sa malawakang mga aplikasyon sa industriya ng tela ngunit nag-aalok din ng mga pakinabang sa mga tuntunin ng affordability. Ang hibla ay maaaring gawin nang kasingbaba ng 20 sentimo kada metro, na ginagawa itong humigit-kumulang 60 beses na mas mura kaysa sa mga komersyal na magagamit na mga hibla na nagbabago ng hugis.

Ang makabagong teknolohiyang ito ay nagpakita na ng potensyal nito sa pamamagitan ng paglikha ng compression jacket para sa isang aso na pinangalanang Professor. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Bluetooth signal mula sa isang smartphone, nagagawa ng jacket na "yakapin" ang aso, na nagbibigay ng kaginhawahan at nagpapagaan ng pagkabalisa sa paghihiwalay.

Ang mga implikasyon ng FibeRobo ay lumalampas sa mga tela, kung saan ang mga mananaliksik ay nakikita ang paggamit nito sa iba't ibang larangan, mula sa robotics hanggang sa pangangalagang pangkalusugan. Dahil sa pagiging tahimik at tumutugon nito, ang programmable fiber na ito ay nagbubukas ng bagong larangan ng mga posibilidad, na binabago ang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa mga pang-araw-araw na bagay.

FAQ:

Q: Ano ang FibeRobo?

A: Ang FibeRobo ay isang programmable fiber na binuo ng isang interdisciplinary MIT team na kumokontrata bilang tugon sa pagtaas ng temperatura at self-reverses kapag bumababa ang temperatura.

T: Paano naiiba ang FibeRobo sa mga dating fibers na nagbabago ng hugis?

A: Ang FibeRobo ay hindi nangangailangan ng mga naka-embed na sensor o kumplikadong mga bahagi. Maaari itong gawing elektrikal gamit ang isang conductive thread, na nag-aalok ng digital na kontrol sa hugis ng isang tela.

Q: Ano ang mga pakinabang ng FibeRobo kaysa sa mga kasalukuyang alternatibo?

A: Tinutugunan ng FibeRobo ang mga limitasyon ng kasalukuyang mga fibers na nagbabago ng hugis sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga makabuluhang kakayahan sa contraction, self-reversibility, at tahimik na operasyon. Ito rin ay mas abot-kaya, na nagkakahalaga lamang ng 20 sentimo kada metro.

Q: Ano ang mga potensyal na aplikasyon ng FibeRobo?

A: Ang FibeRobo ay may mga implikasyon sa mga tela, robotics, pangangalaga sa kalusugan, at higit pa. Maaari itong magamit upang lumikha ng mga interactive at adaptive na bagay, pagpapabuti ng mga karanasan ng user sa iba't ibang domain.