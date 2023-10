Ceres: Paglalahad ng Misteryo ng Mga Organikong Kemikal nito

By

Ang Ceres, ang pinakamalaking katawan sa pangunahing asteroid belt, ay patuloy na nakakalito sa mga siyentipiko sa mga nakakaintriga nitong katangian at kumplikadong mga organikong kemikal. Ang Dawn mission ng NASA, na nag-aral ng Ceres at ang mas maliit nitong katapat na Vesta, ay gumawa ng mga kapansin-pansing pagtuklas na nagpapahiwatig ng pinagmulan ng dwarf planeta at ang potensyal na matitirahan nito.

Hindi tulad ng Vesta, ang Ceres ay nagpapakita ng cryovolcanic na aktibidad, na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng tubig at mga hydrated na mineral. Natuklasan din ng misyon ang mga kumplikadong organiko sa Ceres, na binubuo ng mga atomo ng hydrogen at carbon, na nagpapataas ng posibilidad ng mga kondisyong sumusuporta sa buhay sa nagyeyelong mundo.

Ang kamakailang pananaliksik na ipinakita sa pulong ng GSA Connects 2023 ng Geological Society of America ay nakatuon sa pinagmulan ng mga organikong kemikal ng Ceres. Mayroong dalawang magkatunggaling teorya: ang mga kemikal ay nabuo sa lugar o inihatid/binago ng mga epekto. Ang pag-unawa sa tunay na pinagmulan ng mga organikong ito ay maaaring magbigay ng mga insight sa kasaysayan ng Ceres at sa potensyal nitong tirahan.

Upang imbestigahan ito, ang planetary scientist na si Terik Daly at ang kanyang mga kasamahan ay nagsagawa ng mga eksperimento sa epekto gamit ang Ames Vertical Gun Range ng NASA upang gayahin ang mga kondisyon sa Ceres. Natuklasan nila na ang mga organiko ay mas laganap kaysa sa naunang iniulat at mukhang nababanat ang mga ito sa mga epekto sa mga kondisyong tulad ng Ceres.

Ang pag-aaral ay gumamit din ng data mula sa Dawn's camera at imaging spectrometer, pinagsasama ang mga ito upang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa mga organic na kemikal ng Ceres. Sa pamamagitan ng pag-extrapolate ng compositional information mula sa spectrometer hanggang sa mas mataas na spatial resolution ng camera, nagawa ng mga mananaliksik na i-map ang mga potensyal na lugar na mayaman sa organiko sa Ceres, na nagpakita ng ugnayan sa mga mas lumang unit ng epekto at iba pang mineral na nagpapahiwatig ng tubig.

Habang ang eksaktong pinagmulan ng mga organiko ng Ceres ay nananatiling hindi tiyak, ang mga natuklasan na ito ay nagbibigay ng matibay na katibayan na sila ay nabuo sa Ceres mismo. Ang pagtukoy sa pinagmulan ng mga organikong kemikal na ito ay maaaring higit pang malutas ang mga misteryong nakapalibot sa kasaysayan ng Ceres at ang potensyal nito bilang isang matitirahan na mundo.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo ni Evan Gough, Universe Today.