Inihayag ng Bagong Pagsusuri ang Karagdagang Mystery Payload sa Bagay na Nabangga sa Buwan

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga astronomo na sina Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray, at ang kanilang koponan ay nagbigay ng bagong liwanag sa mahiwagang bagay na bumangga sa Buwan noong Marso 4, 2022. Taliwas sa mga paunang teorya, ang bagay ay hindi isang solong debris item naghihiwalay sa impact. Sa halip, malamang na nagdadala ito ng hindi nasabi, karagdagang kargamento.

Ang paglalakbay ng bagay na ito ay unang nagsimula noong Marso 2015 nang matuklasan ito ng Catalina Sky Survey. Noong una ay naisip na isang malapit sa Earth na asteroid, ang karagdagang mga obserbasyon ay nagsiwalat na ito ay space junk. Nang maglaon ay natukoy na ang bagay ay may lunar flyby noong Pebrero 2015, na humantong sa mga astronomo na maghinala na maaaring ito ang Falcon 9 rocket body na inilunsad ng NASA para sa Deep Space Climate Observatory mission.

Gayunpaman, dahil mas maraming data ang nakolekta sa pamamagitan ng Earth flybys, naging maliwanag na ang trajectory at timeline ng object ay nakahanay sa Chinese Chang'e 5-T1 mission to the Moon noong Oktubre 2014. Sa isang nakakagulat na twist, tinanggihan ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ang bagay ay mula sa kanilang misyon. Gayunpaman, ang kamakailang papel ni Campbell et al ay nagpapatunay na ang bagay ay talagang ang Long March 3C rocket body mula sa Chang'e 5-T1 mission.

Ang banggaan sa Buwan ay nagresulta sa isang kakaibang double crater, na sumasalungat sa mga inaasahan para sa isang ginugol na yugto ng rocket. Ito ay humantong sa mga eksperto upang tapusin na ang rocket body ay dapat na may karagdagang kargamento. Binigyang-diin ni Mark Robinson, punong imbestigador sa Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, ang kakaibang katangian ng double crater at inihambing ito sa iisang crater impact mula sa iba pang rocket body.

Bagama't itinanggi ng mga opisyal ng Tsina ang anumang pagkakasangkot, pinatunayan ng Space Command ng US Department of Defense na ang rocket na pinag-uusapan ay hindi nag-deorbit gaya ng inaangkin. Ang kakulangan ng transparency tungkol sa space debris at ang payload nito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pinahusay na mga pamamaraan sa pagsubaybay ng mga ahensya ng kalawakan at mga provider ng paglulunsad. Ang ganitong mga hakbang ay maiiwasan ang pagkalito at mga potensyal na panganib tungkol sa mga hindi pa nakikilalang bagay sa kalawakan. Maaaring matugunan ng mas malawak na pagsisiwalat ang bilang at uri ng mga kargamento sa board ang mga isyung ito at matiyak ang mas ligtas na paggalugad at paglalakbay sa kalawakan sa hinaharap.

FAQ

Q: Ano ang bagay na bumangga sa Buwan?



A: Natukoy ng mga astronomo na ang bagay ay ang Long March 3C rocket body mula sa Chinese Chang'e 5-T1 mission hanggang sa Buwan.

Q: Ang bagay ba ay nagdadala ng karagdagang kargamento?



A: Oo, ang kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang bagay ay nagdadala ng isang hindi natukoy na karagdagang kargamento, na nagpapaliwanag ng kakaibang double crater formation sa epekto.

T: Bakit nagkaroon ng kalituhan sa pagkakakilanlan ng bagay?



A: Noong una, itinanggi ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ang bagay ay mula sa kanilang misyon, na humahantong sa kawalan ng katiyakan at haka-haka. Gayunpaman, kinumpirma ng kasunod na pagsusuri at data ang pinagmulan nito.

Q: Ano ang mga implikasyon ng kaganapang ito?



A: Binibigyang-diin ng insidenteng ito ang kahalagahan ng pagbuo ng mas mahusay na mga pamamaraan sa pagsubaybay para sa mga ahensya ng kalawakan at paglulunsad ng mga kumpanya upang maiwasan ang pagkalito at matiyak ang kaligtasan ng paggalugad sa kalawakan. Itinatampok din nito ang pangangailangan para sa higit na transparency sa pagsisiwalat ng bilang at katangian ng mga payload sa board.