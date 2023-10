Ang Mekanismo ng Protein Condensates sa Touch Receptor Neurons

Ang pagpindot ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ating pisikal, emosyonal, at panlipunang kagalingan. Ito ay mahalaga para sa sensory integration, emosyonal na pagpapahayag, at cognitive development. Ang kakayahang madama ang pagpindot ay nagpapahintulot sa amin na bumuo ng mga koneksyon sa iba at maunawaan ang mundo sa paligid natin. Ngunit paano nga ba ang mga selula sa ating mga katawan ay nakadarama at nagpapadala ng mga puwersang mekanikal?

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nature Cell Biology ng mga mananaliksik mula sa ICFO at IRB Barcelona ay nagbigay liwanag sa mekanismo kung saan ang protina ay nag-condensate ng paglipat mula sa likido patungo sa mga solidong estado sa mga touch receptor neuron. Ang mga condensate ng protina ay mga biomolecular complex na gumaganap ng isang papel sa iba't ibang mga proseso ng physiological at pathological.

Ang mga mananaliksik ay nakatuon sa isang protina na tinatawag na MEC-2, na responsable para sa mga mekanika ng lamad at aktibidad ng ion channel. Natagpuan nila na ang MEC-2 ay bumubuo ng mga condensate sa mga touch receptor neuron. Sa pamamagitan ng fluorescence imaging at molecular microscopy techniques, napagmasdan ng mga mananaliksik ang dalawang magkaibang populasyon ng MEC-2: isang likidong pool na malapit sa cell body na tumutulong sa transportasyon, at isang solid-like na mature na populasyon sa distal neurite na nagpapanatili ng mga mekanikal na puwersa sa panahon ng pagpindot.

Ang mga karagdagang eksperimento ay nagsiwalat ng mga mekanismo ng molekular sa likod ng proseso ng condensation at kung paano nagbabago ang mga mekanikal na katangian ng mga condensate sa paglipas ng panahon. Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang isa pang protina na tinatawag na UNC-89 ay nagtataguyod ng rigidity maturation ng MEC-2 condensates, na humahantong sa pagbabago sa kanilang biological function.

Ang mga natuklasan na ito ay nagbibigay ng pananaw sa papel ng mga condensate ng protina sa mechanotransduction, kung saan ang mga cell ay nagko-convert ng mekanikal na stimuli sa aktibidad ng electrochemical. Ang paglipat mula sa likido patungo sa mga solidong estado ay nagpapalit ng paggana ng mga condensate, na nagbibigay-daan sa kanila na mapadali ang pagsasama at pag-convert ng mga mekanikal na pahiwatig sa panahon ng mechanosensation.

Ang pag-unawa sa paggana ng mga condensate ng protina ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa pagbuo ng mga makabagong therapy at paggamot. Maaari itong makatulong sa pagtukoy ng mga detalye ng molekular na nauugnay sa mga pagbabago sa rigidity sa kalusugan at sakit, pati na rin magbigay ng mga insight sa mga neurological disorder.

Pinagmulan: Nature Cell Biology (walang ibinigay na URL)

Kahulugan:

– Protein condensates: Mga biomolecular complex na bumubuo ng mga istrukturang tulad ng likido sa mga selula.

– Mechanotransduction: Ang proseso kung saan ang mga cell ay nagko-convert ng mechanical stimulus sa electrochemical activity.

– Rigidity maturation: Ang paglipat ng mga condensate mula sa isang tuluy-tuloy na estado patungo sa isang solidong estado.

– Mechanosensation: Ang pagdama ng mekanikal na pwersa ng mga selula.