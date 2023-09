Isang Bihirang Makita na 150-Million-Year-Old na Dinosaur Skeleton na Isusubasta sa Paris

Ang isang mahusay na napreserbang balangkas ng Camptosaurus, na may palayaw na Barry, ay isusubasta sa Paris sa susunod na buwan. Natuklasan sa Wyoming, USA, noong 1990s, ang dinosaur ay unang naibalik ng paleontologist na si Barry James noong 2000, kaya ang pangalan nito. Kamakailan lamang, nakuha ng laboratoryo ng Italya na si Zoic ang balangkas at nagsagawa ng karagdagang gawain sa pagpapanumbalik. May sukat na 2.10 metro ang taas at 5 metro ang haba, si Barry ay isang napakagandang specimen, na may 90% ng bungo nito at 80% ng kabuuang balangkas nito na napreserba.

Ayon sa auctioneer ng Hotel Drouot na si Alexandre Giquello, ang pagiging kumpleto ng Barry ay ginagawa itong isang napakabihirang mahanap. Ang mga specimen ng dinosaur sa merkado ng sining ay madalang, na may kakaunti lamang na benta sa buong mundo bawat taon. Sa katunayan, noong Abril ng taong ito, ang isang composite skeleton ng isang higanteng Tyrannosaurus Rex, na binubuo ng 293 buto na nakuha mula sa tatlong magkakaibang T-Rex, ay naibenta sa halagang $9.4 milyon sa isang auction sa Zurich. Ito ay nagpapakita ng makabuluhang interes at halaga na inilagay sa naturang mga fossil.

Ang Camptosaurus ay isang malaking herbivorous dinosaur na umiral noong huling bahagi ng Jurassic hanggang sa mga unang panahon ng Cretaceous. Sa inaasahang presyo ng auction ni Barry na umaabot sa 1.2 milyong euro ($1.98 milyon), ang pambihira at pambihirang pangangalaga nito ay nakakatulong sa halaga nito. Ang sale na ito ay nagpapakita ng pagkakataon para sa mga mahilig sa paleontology at collectors na makakuha ng isang kahanga-hangang piraso ng natural na kasaysayan. Ang balangkas ay ipapakita sa publiko bago ang auction, na magbibigay-daan sa mga interesadong indibidwal na humanga sa 150-milyong taong gulang na kababalaghan na ito.

