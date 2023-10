Natuklasan ng mga Astronomo ang Mahiwagang Sabog ng mga Radio Waves Mula 8 Bilyong Taon Nakaraan

Ang isang kamakailang ulat mula sa CNN.com ay nagpapakita na ang mga astronomo ay nakagawa ng isang kamangha-manghang pagtuklas - ang pag-detect ng isang mahiwagang pagsabog ng mga radio wave na tumagal ng nakakagulat na 8 bilyong taon upang maabot ang Earth. Ang mga mabilis na pagsabog ng radyo (FRB) na ito ay hindi lamang napakalayo, ngunit napakalakas din.

Ang mga FRB ay matinding pagsabog ng mga radio wave na tumatagal lamang ng mga millisecond. Ang kanilang mga pinagmulan ay nananatiling higit na hindi alam, ngunit pinaniniwalaan ang mga ito na extragalactic transient flashes ng radio waves. Ang ilang mga FRB ay naobserbahang may iba't ibang tagal, na ang ilan ay nagpapakita ng mga sub-burst na tumatagal lamang ng mga microsecond habang ang iba ay maaaring tumagal ng ilang segundo.

Ang pinakahuling FRB na naobserbahan, na kilala bilang FRB 20220610A, ay na-localize sa isang kumplikadong host galaxy system na may redshift value na 1.016 ± 0.002. Ang pinagmulan ng mga FRB na ito ay matagal nang naging paksa ng haka-haka at mga teorya, na may ilan na nagmumungkahi na ang mga ito ay maaaring resulta ng mga pulsar na nagbabanggaan sa mga asteroid sa malayong mga sistema ng bituin.

Ang mga astronomo ay umasa sa mga teleskopyo ng radyo tulad ng ASKAP array sa Western Australia upang subaybayan at pag-aralan ang mga mailap na cosmic burst na ito. Ang hanay ng ASKAP ay may mahalagang papel sa pagtuklas ng Hunyo 2022 FRB, na tumutulong sa mga mananaliksik na matukoy ang pinagmulan nito. Ang mga follow-up na obserbasyon gamit ang Very Large Telescope ng European Southern Observatory ay nagsiwalat na ang pinagmulang galaxy ng FRB ay mas matanda at mas malayo kaysa sa anumang iba pang natuklasang pinagmulan ng FRB, malamang na bahagi ng isang pinagsanib na grupo ng mga kalawakan.

Ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Tokyo ay gumuhit ng mga kawili-wiling pagkakatulad sa pagitan ng mga FRB at mga natural na phenomena tulad ng mga lindol at solar flare. Habang ang mga FRB ay nagpapakita ng mga makabuluhang pagkakaiba mula sa mga solar flare, ang mga ito ay nagbabahagi ng mga kapansin-pansing pagkakatulad sa mga lindol. Sinusuportahan ng paghahanap na ito ang teorya na ang mga FRB ay sanhi ng "mga starquakes" na nagaganap sa ibabaw ng mga neutron na bituin. Ang pag-unawa sa pag-uugali ng high-density na bagay at mga aspeto ng nuclear physics ay maaaring lubos na matulungan ng karagdagang pag-aaral ng mga FRB.

Ang sanhi ng mga FRB ay nananatiling isang misteryo, kahit na ito ay pinag-isipan na ang ilan sa mga pagsabog na ito ay maaaring magkaroon ng extraterrestrial na pinagmulan. Gayunpaman, ang umiiral na teorya ay nagmumungkahi na hindi bababa sa ilang mga FRB ay ibinubuga ng mga magnetar, na mga neutron na bituin na may napakalakas na magnetic field.

Kapansin-pansin, ang pagtuklas sa 8 bilyong taong gulang na FRB ay maaaring makatulong sa paglutas ng misteryo ng nawawalang bagay sa uniberso. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang kalahati ng bagay na dapat umiral sa uniberso ngayon ay epektibong nawawala. Ang "nawawalang bagay" na ito ay binubuo ng mga baryon, ang ordinaryong bagay na binubuo ng mga proton at neutron. Habang naglalakbay ang mga FRB sa malalayong distansya, ang kanilang radiation ay dispersed ng nawawalang bagay na ito. Sa pamamagitan ng pagsukat ng mga distansya sa ilang FRB, maaaring matukoy ng mga mananaliksik ang density ng uniberso at posibleng mahanap ang nawawalang baryonic matter nito.

Mga Pinagmulan: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com