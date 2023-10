Sinusubaybayan ng NASA ang Colossal Asteroid na Papalapit sa Earth

By

Mahigpit na sinusubaybayan ng NASA ang paglapit ng isang napakalaking asteroid na kilala bilang 1998 HH49. Tinatayang kasing laki ng isang gusali sa 600 talampakan, ang asteroid na ito ay nakatakdang lumipad sa pamamagitan ng Earth bukas, ika-17 ng Oktubre. Sa pinakamalapit na diskarte na humigit-kumulang 1.17 milyong kilometro, inuri ng NASA ang asteroid na ito bilang potensyal na mapanganib dahil sa laki nito.

Nabibilang sa pangkat ng mga asteroid ng Apollo, na tumatawid sa Earth at nagdudulot ng mga potensyal na banta, ang 1998 HH49 ay unang naobserbahan noong Abril 28, 1998. Ito ay bibiyahe sa relatibong bilis na 53,233 kilometro bawat oras. Ang Apollo class ng mga asteroid ay nakakuha ng pansin noong 2013 nang ang Chelyabinsk meteor, na kabilang sa grupong ito, ay sumabog sa itaas ng Chelyabinsk city ng Russia, na nagdulot ng malawakang pinsala at pinsala.

Upang suriin ang panganib ng epekto at mas maunawaan ang orbit ng mga malapit sa Earth na asteroid na ito, gumagamit ang NASA ng isang sopistikadong sistema na tinatawag na Sentry II. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng tumpak na mga obserbasyon sa posisyon ng isang asteroid sa kalangitan, ang data ay iniuulat sa Minor Planet Center, na pagkatapos ay nagpapakain sa impormasyong iyon sa Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). Ginagamit ng CNEOS ang data na ito upang maitatag ang pinakamalamang na orbit ng asteroid sa paligid ng Araw.

Gumagamit ang Sentry II ng isang natatanging algorithm upang masuri ang mga potensyal na senaryo ng epekto at madiskarteng pumili ng mga random na punto sa loob ng rehiyon ng kawalan ng katiyakan upang matukoy ang mga kaganapang mababa ang posibilidad. Nagbibigay-daan ito sa NASA na subaybayan at subaybayan ang mga potensyal na mapanganib na asteroid at magbigay ng mga alerto kung kinakailangan.

Habang ang mga solar storm at asteroid ay patuloy na nagdudulot ng mga panganib sa ating planeta, ang masigasig na pagsubaybay at mga advanced na system ng NASA ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa pagprotekta sa Earth mula sa mga potensyal na epekto.

Pinagmumulan:

– NASA CNEOS

– Minor Planet Center