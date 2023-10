Ang Ikatlong Grupo ng mga Astronaut: Mga Pioneer ng Space Exploration

Noong Oktubre 1963, inihayag ng NASA ang pagpili ng ikatlong pangkat ng mga astronaut. Ang 14 na indibidwal na ito ay pinili mula sa isang pool ng 720 militar at sibilyan na mga aplikante, na ginagawa itong pinaka-pinag-aralan na grupo ng mga astronaut noong panahong iyon. Ang kanilang misyon ay paliparin ang dalawang-upuan na Gemini spacecraft, na idinisenyo upang subukan ang mga diskarte para sa Apollo Moon landing program.

Nakalulungkot, apat na miyembro ng grupong ito ang namatay bago gumawa ng kanilang unang paglipad sa kalawakan. Gayunpaman, ang natitirang 10 astronaut ay lumipad ng kabuuang 18 misyon sa mga programang Gemini at Apollo. Pito sa kanila ang naglakbay patungo sa Buwan, na may apat na nakakuha pa ng pagkakataong maglakad sa ibabaw nito. Isang astronaut din ang lumipad ng mahabang misyon sakay ng Skylab.

Ang proseso ng pagpili para sa ikatlong pangkat ng mga astronaut ay mahigpit. Ang mga kandidato ay kailangang mga mamamayan ng US na may degree sa engineering o pisikal na agham, nagtataglay ng karanasan sa test pilot o 1,000 oras ng paglipad ng mga jet, 34 taong gulang o mas bata, at hindi hihigit sa anim na talampakan. Mula sa 720 na aplikasyong natanggap, ang selection board ay pumili ng 136 na kandidato para sa karagdagang screening, sa kalaunan ay pinaliit ito sa nangungunang 14.

Nang mapili, ang mga bagong astronaut ay sumailalim sa malawak na pagsasanay at pamilyar sa iba't ibang aspeto ng programa sa kalawakan. Nakatanggap sila ng mga teknikal na takdang-aralin upang makakuha ng kadalubhasaan sa mga partikular na lugar, tulad ng disenyo ng spacecraft at mga control system. Sinasaklaw ng kanilang coursework ang mga paksa tulad ng astronomy, aerodynamics, space medicine, at geology. Sumailalim pa sila sa pagsasanay sa kaligtasan sa iba't ibang kapaligiran, kabilang ang mga gubat, disyerto, at tubig.

Ang 14 na astronaut ay nagmula sa magkakaibang background, na may pito mula sa US Air Force, apat mula sa US Navy, isa mula sa US Marine Corps, at dalawang sibilyan na may karanasan sa militar. Ang bawat astronaut ay may kanya-kanyang natatanging kontribusyon sa programa, tulad ni Edwin E. "Buzz" Aldrin, na naging pangalawang tao na lumakad sa Buwan sa panahon ng Apollo 11 mission.

Ang ikatlong pangkat ng mga astronaut ay may mahalagang papel sa pagsulong ng paggalugad sa kalawakan. Naghanda sila ng daan para sa mga misyon sa hinaharap at pinalawak ang ating kaalaman sa kosmos.

Pinagmulan: NASA