Ang mga Kahanga-hangang Pagtuklas mula sa James Webb Telescope ng NASA ay Nag-aalok ng Mga Bagong Insight sa Galactic Center

Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay muling humanga sa mga astronomo sa mga pambihirang kakayahan nito, sa pagkakataong ito ay nagbibigay ng mapang-akit na tanawin ng misteryosong Sagittarius C (Sgr C) na bumubuo ng bituin na rehiyon sa gitna ng ating kalawakan. Matatagpuan humigit-kumulang 300 light-years ang layo mula sa napakalaking black hole na Sagittarius A sa gitna ng Milky Way, ang Sgr C ay isang panoorin ng 500,000 bituin, na may partikular na pagtuon sa isang koleksyon ng mga protostar na nagnanakaw ng spotlight.

Sa groundbreaking na larawang ito, ang hindi pa nagagawang resolusyon at pagiging sensitibo ng Webb ay nagpapakita ng hindi mabilang na mga tampok na hindi pa naobserbahan sa rehiyong ito. "Ang Webb ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng detalye, na nagpapahintulot sa amin na pag-aralan ang pagbuo ng bituin sa ganitong uri ng kapaligiran sa paraang hindi posible dati," sabi ni Samuel Crowe, punong imbestigador at isang undergraduate na estudyante sa University of Virginia. Ang kahanga-hangang pananaw na ito ay nagmumula sa kakulangan ng nakaraang infrared na data at sa napakalawak na kakayahan ng Webb telescope.

Ang isa sa mga pangunahing natuklasan ay ang pagkakaroon ng isang napakalaking protostar, higit sa 30 beses ang masa ng ating Araw, na matatagpuan sa loob ng batang stellar cluster na ito. Bagama't ang ulap na nakapalibot sa mga protostar na ito ay tila madilim at kakaunti ang populasyon, ito ay, sa katunayan, ang isa sa mga rehiyon ng pinakapuno ng kalawakan. Ang density ng ulap ay humahadlang sa liwanag mula sa mga bituin na matatagpuan sa likod nito, na lumilikha ng isang ilusyon ng kawalan ng laman.

Ang Near-Infrared Camera (NIRCam) ng Webb ay nakakuha ng malawak na ionized hydrogen emissions na nakapalibot sa ilalim ng madilim na ulap sa makulay na cyan na kulay. Ang malawak na abot ng rehiyon ng hydrogen na ito ay humahamon sa mga umiiral na teorya, dahil ito ay umaabot nang higit pa sa nauna nang naobserbahan. Ang mga astronomo ay nahaharap ngayon sa nakakaintriga na gawain ng pag-unawa sa mga pinagmulan at impluwensya ng pinalawak na rehiyon ng hydrogen na ito.

Ang isa pang kaakit-akit na enigma ay namamalagi sa nakakalat at magulong mga istrukturang tulad ng karayom ​​sa loob ng ionized hydrogen, na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Inilarawan ni Rubén Fedriani, isang co-investigator ng proyekto sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, ang galactic center bilang isang "masikip, magulong lugar," kung saan ang nagtataasang mga ulap ng gas ay bumubuo ng mga bituin na nakikipag-ugnayan sa nakapalibot na gas sa pamamagitan ng kanilang mga pag-agos, mga jet , at radiation.

Habang patuloy na inilalahad ng mga siyentipiko ang mga misteryong nakatago sa loob ng celestial expanse, ang mga pagtuklas ng James Webb Telescope mula sa puso ng ating kalawakan ay nag-aalok ng mga hindi pa nagagawang pagkakataon upang mas malalim pa ang mga lihim ng kosmiko. Nakaposisyon na 25,000 light-years lang ang layo mula sa Earth, ang galactic center ay nagbibigay sa mga astronomo ng malapitang pagtingin sa mga indibidwal na bituin, na nagbibigay-liwanag sa masalimuot na proseso ng pagbuo ng bituin at ang pag-asa nito sa natatanging cosmic na kapaligiran. Sa bawat paghahayag, ang Webb telescope ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa ating uniberso.