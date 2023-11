Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay Nagbubunyag ng Mga Lihim ng Galactic Center

By

Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay nagbigay ng isang hindi pa nagagawang sulyap sa gitna ng ating kalawakan, na nagbubunyag ng mga nakakabighaning detalye ng rehiyon na bumubuo ng bituin na kilala bilang Sagittarius C (Sgr C). Ang kahanga-hangang larawang ito ay nagpapakita ng koleksyon ng mga protostar na nagnanakaw ng spotlight sa gitna ng 500,000 bituin na naninirahan halos 300 light-years ang layo mula sa Sagittarius A, ang gitnang supermassive black hole ng Milky Way.

Hindi tulad ng anumang mga naunang obserbasyon, ang infrared na data na nakunan ng Webb telescope ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang antas ng resolution at sensitivity, na nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na tumuklas ng maraming feature sa unang pagkakataon. Si Samuel Crowe, ang punong imbestigador ng koponan ng pagmamasid at isang undergraduate na mag-aaral sa Unibersidad ng Virginia, ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa bagong natuklasang kakayahang pag-aralan ang pagbuo ng bituin sa kapaligirang ito. Ang mga paghahayag ni Webb ay nagbibigay ng isang walang kapantay na pagkakataon upang subukan ang mga kasalukuyang teorya ng pagbuo ng bituin sa matinding kondisyon ng sentro ng galactic, ayon kay professor Jonathan Tan, isa sa mga tagapayo ni Crowe.

Ang isa sa mga kapansin-pansing pagtuklas sa loob ng Sagittarius C ay isang napakalaking protostar, na higit sa 30 beses ang masa ng ating Araw. Kapansin-pansin, ang densidad ng ulap na nakapalibot sa mga protostar na ito ay lumilikha ng ilusyon ng isang lugar na hindi gaanong populasyon, sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakapunong zone sa kalawakan. Ang larawan ay nagpapakita rin ng mas maliliit na infrared-dark na ulap, na kahawig ng mga star-filled void, kung saan ang mga bagong bituin ay nasa proseso ng pagbuo.

Ang instrumento ng Near-Infrared Camera (NIRCam) ng Webb ay nakakuha ng malawak na ionized hydrogen emissions na pumapalibot sa ilalim ng madilim na ulap, na inilalarawan sa matingkad na kulay na cyan. Ang rehiyon ng hydrogen na ito ay umaabot nang mas malayo kaysa sa inaasahan, na naglalagay ng mga nakakaintriga na tanong tungkol sa mga pinagmumulan ng mga masiglang photon nito. Bukod pa rito, sinisiyasat ng mga eksperto ang magulong mga istrukturang tulad ng karayom ​​sa loob ng ionized hydrogen, na nakakalat sa maraming direksyon.

Inilarawan ni Rubén Fedriani, isang co-investigator mula sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, ang galactic center bilang isang masikip at magulong lugar, kung saan ang mga ulap ng gas ay bumubuo ng mga bituin at nakakaapekto sa nakapalibot na gas sa pamamagitan ng kanilang mga umaagos na hangin, jet, at radiation.

Habang patuloy na ibinubunyag ng James Webb Space Telescope ang mga misteryo ng ating uniberso, ang bagong-tuklas na pag-unawa sa sentro ng galactic ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa mga salimuot ng pagbuo ng bituin at sa kosmikong kapaligiran. Nakaposisyon na 25,000 light-years ang layo mula sa Earth, ang galactic center ay nagbibigay sa mga astronomo ng kakayahang pag-aralan ang mga indibidwal na bituin sa hindi pa nagagawang detalye, na nagbibigay-liwanag sa magkakaibang proseso ng pagbuo ng bituin sa iba't ibang rehiyon ng kalawakan.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang natuklasan ng James Webb Space Telescope sa galactic center?

Nakuha ng James Webb Space Telescope ang isang imahe ng rehiyon na bumubuo ng bituin na kilala bilang Sagittarius C (Sgr C) sa gitna ng ating kalawakan. Nagpakita ang larawan ng isang koleksyon ng mga protostar, mas maliliit na infrared-dark na ulap, at malawak na ionized hydrogen emissions. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mga bagong insight sa pagbuo ng bituin at sa kosmikong kapaligiran.

2. Gaano kalayo ang Sagittarius C mula sa Sagittarius A?

Ang Sagittarius C ay humigit-kumulang 300 light-years ang layo mula sa Sagittarius A, ang gitnang supermassive black hole ng Milky Way.

3. Anong instrumento sa James Webb Space Telescope ang nakakuha ng infrared na data?

Nakuha ng Near-Infrared Camera (NIRCam) na instrumento sa James Webb Space Telescope ang detalyadong infrared na data ng Sagittarius C.

4. Paano nakakaapekto ang density ng ulap sa Sagittarius C sa persepsyon ng populasyon nito?

Sa kabila ng density nito, ang ulap na bumabalot sa mga protostar sa Sagittarius C ay humahadlang sa liwanag mula sa mga bituin na matatagpuan sa likod nito, na lumilikha ng ilusyon ng isang lugar na hindi gaanong populasyon. Sa katotohanan, ang Sagittarius C ay isa sa mga rehiyon na may pinakamakapal na puno sa kalawakan.