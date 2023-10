Limang Asteroid na Dadaan sa Earth sa Malapit na Distansiya: Bilis, Laki, at Higit Pa

By

Inihayag kamakailan ng NASA na limang asteroid ang gagawa ng kanilang pinakamalapit na paglapit sa Earth at malalampasan ang planeta sa lalong madaling panahon. Ang bilis, laki, distansya, at iba pang detalye ng mga asteroid na ito ay medyo nakakaintriga.

Ang isa sa mga asteroid, na pinangalanang Asteroid 2023 TK15, ay inaasahang dadaan sa Earth ngayong araw, Oktubre 20. Ang higit na kapansin-pansin ay sa paglapit nito, mas lalapit ito sa ating planeta kaysa sa Buwan mismo. Ang distansya sa pagitan ng Asteroid 2023 TK15 at Earth ay magiging 380,000 kilometro lamang. Ang space rock na ito ay naglalakbay sa napakabilis na bilis na halos 79,022 kilometro bawat oras at may lapad na humigit-kumulang 75 talampakan.

Ang isa pang asteroid sa listahan ay ang Asteroid 2020 UR, na medyo mas maliit na may lapad na 29 talampakan lamang. Nakatakda rin itong lampasan ang Earth sa Oktubre 20, at dadalhin ito ng orbit nito nang kasing lapit ng 2.2 milyong kilometro sa ibabaw ng ating planeta. Sinabi ng NASA na ang asteroid na ito ay kumikilos sa bilis na humigit-kumulang 46,490 kilometro bawat oras.

Bagama't ang malalapit na paglapit na ito ay maaaring nakakaalarma, mahalagang tandaan na wala sa mga asteroid na ito ang nagbabanta sa Earth. Dadaan lang sila at magpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa kalawakan. Ang pag-aaral at pagmamasid sa naturang mga bagay na makalangit ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating solar system at sa dynamics nito.

Ang mga paghahayag ng NASA tungkol sa limang asteroid na ito ay nagtatampok sa patuloy na pagsisikap na subaybayan at subaybayan ang mga bagay na malapit sa Earth. Sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at pagmamasid, mapapahusay ng mga siyentipiko ang ating pag-unawa sa kosmos at posibleng bumuo ng mga estratehiya para protektahan ang ating planeta mula sa anumang mga banta sa hinaharap.

