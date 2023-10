Ang mga Sinaunang Superdeep na diamante ay nagbigay-liwanag sa Supercontinent Formation

Sinuri ng isang internasyonal na pangkat ng mga eksperto ang mga sinaunang superdeep na diamante mula sa mga minahan sa Brazil at Western Africa, na nagbibigay ng bagong liwanag sa pagbuo, pagpapatatag, at paggalaw ng mga supercontinent. Ang mga diamante na ito, na nabuo sa pagitan ng 650 at 450 milyong taon na ang nakalilipas sa ilalim ng supercontinent na Gondwana, ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa ebolusyon ng mga kontinente sa mga unang yugto ng kumplikadong buhay sa Earth.

Ang mga diamante, na nabuo milyun-milyon hanggang bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas, ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mantle ng Earth. Ang mga ito ay isa sa ilang mga mineral na maaaring mabuhay at magtala ng mga sinaunang siklo ng paglikha at pagkasira ng mga supercontinent. Ang pagsusuri sa mga superdeep na brilyante na ito ay nagsiwalat ng mga dating hindi kilalang prosesong geologic at ang kanilang papel sa paglago ng mga supercontinent tulad ng Gondwana.

Ang pangkat ng mga dalubhasa, na pinamumunuan ni Dr. Suzette Timmerman ng Unibersidad ng Bern sa Switzerland, ay napetsahan ang mga diamante na nabuo nang malalim sa ilalim ng Gondwana. Natuklasan nila na nabuo ang mga diamante nang sakop ng supercontinent ang South Pole sa pagitan ng 650 at 450 milyong taon na ang nakalilipas. Ang host rocks sa diamante ay naging buoyant sa panahon ng pagbuo ng brilyante, transporting subducted mantle material at ang mga diamante, na epektibong nag-aambag sa paglago ng supercontinent mula sa ibaba.

Humigit-kumulang 120 milyong taon na ang nakalilipas, nagsimulang masira ang Gondwana, na nagresulta sa pagbuo ng mga kasalukuyang karagatan tulad ng Atlantic. Ang mga diamante, na nagdadala ng mga nakakulong na inklusyon ng host rock, ay dinala sa ibabaw ng Earth sa panahon ng marahas na pagsabog ng bulkan mga 90 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga pagsabog na ito ay nangyari sa mga fragment ng kontinental ng Brazil at Kanlurang Africa, na dating bahagi ng Gondwana.

Ang pag-aaral ng mga superdeep na brilyante na ito ay nagbigay ng mga insight sa pagbuo at pagpapatatag ng mga kontinente, na sa huli ay nag-aambag sa maagang ebolusyon ng buhay sa Earth. Ang masalimuot na kasaysayan ng mga diamante na ito ay nagpapahiwatig na sila ay naglakbay nang patayo at pahalang sa loob ng Earth, na sinusubaybayan ang pagbuo at ebolusyon ng supercontinent. Itinatampok ng pananaliksik na ito ang mahalagang papel ng mga diamante sa pag-unawa sa paglaki at paggalaw ng mga kontinente.

Ang mga eksperimento at pagsusuri ng mga pagsasama ng brilyante ay nagpapatuloy sa Unibersidad ng Witwatersrand sa South Africa, kung saan binubuo ang isang bagong isotope lab at mga pamamaraan. Ang pananaliksik ay naglalayong pahusayin ang aming pag-unawa sa kung paano nagbabago at gumagalaw ang mga kontinente, pati na rin ang kanilang kahalagahan para sa pag-unlad at pagpapanatili ng buhay sa Earth.

Pinagmumulan:

– “Ang mga superdeep na diamante ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa supercontinent cycle, mga subduction zone” – Phys.org

– “Mga edad ng diyamante ng sublithospheric at ang siklo ng supercontinent” – Kalikasan