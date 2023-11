Lutasin ng mga Siyentipiko ang Misteryo sa Likod ng Purple Smoke mula sa Explosive Gold

By

Sa wakas ay natuklasan ng mga siyentipiko sa Unibersidad ng Bristol ang matagal nang sikreto sa likod ng mga lilang usok na nalilikha kapag nagsabog ang fulminating gold, ang unang kilalang high explosive sa mundo. Ang paghahanap na ito ay nagmamarka ng paglutas ng isang 400-taong-gulang na alchemy puzzle na nakapag-intriga sa mga mananaliksik sa loob ng maraming siglo.

Ang fulminating gold, isang compound na natuklasan ng mga alchemist noong ika-16 na siglo, ay binubuo ng iba't ibang compound, na ang ammonia ang pangunahing pinagmumulan ng explosive power nito. Kapansin-pansin, naobserbahan ng German alchemist na si Sebald Schwaertzer ang kakaibang purple na usok na ibinubuga ng paputok na materyal na ito noong 1585, na pumukaw ng pagkamausisa sa mga chemist sa paglipas ng mga taon.

Kahit na ang kemikal na komposisyon ng fulminating gold ay matagal nang kilala, ang dahilan sa likod ng purple na usok ay nanatiling misteryo. Habang pinaghihinalaang dati na ang mga nanoparticle ng ginto ay nag-ambag sa kulay nito, ang hypothesis na ito ay walang kongkretong ebidensya. Gayunpaman, si Propesor Simon Hall at ang kanyang Ph.D. kinumpirma na ngayon ng estudyanteng si Jan Maurycy Uszko mula sa Unibersidad ng Bristol ang teoryang ito.

Para mag-imbestiga, lumikha ang research team ng matingkad na ginto at maingat na pinasabog ang 5mg sample sa aluminum foil. Kinokolekta nila ang nagresultang usok gamit ang mga copper meshes at sinuri ito sa ilalim ng transmission electron microscope. Ang pagsusuri ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng spherical gold nanoparticle, kaya kinukumpirma ang papel ng ginto sa pagbuo ng enigmatic purple na usok.

Dahil nalutas na ang makasaysayang palaisipang ito, pinaplano na ngayon ni Professor Hall at ng kanyang koponan na gamitin ang parehong pamamaraan upang pag-aralan ang mga katangian ng mga ulap na ginawa ng iba pang mga metal fulminate, tulad ng platinum, pilak, tingga, at mercury. Ang mga materyales na ito ay nagpapakita ng mga nakakaintriga na misteryo na hindi pa nabubunyag.

Ang research paper na pinamagatang "Explosive Chrysopoeia" ay maaaring ma-access sa arXiv preprint server.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang fulminating gold?

Ang fulminating gold ay ang unang kilalang high explosive sa mundo. Ito ay isang tambalang natuklasan ng mga alchemist noong ika-16 na siglo, pangunahin na binubuo ng iba't ibang mga compound na may ammonia na gumaganap ng malaking papel sa lakas ng pagsabog nito.

Bakit ang fulminating gold ay gumagawa ng purple smoke?

Sa loob ng maraming siglo, ang mga iskolar ay nag-iisip tungkol sa dahilan sa likod ng kulay-ube na usok na nalilikha kapag pumuputok ang nagngangalit na ginto. Ang kamakailang pananaliksik sa Unibersidad ng Bristol ay nakumpirma na ang lilang kulay ay resulta ng pagkakaroon ng spherical gold nanoparticle sa usok.

Sino ang nakatuklas ng lilang usok mula sa nagngangalit na ginto?

Noong 1585, ginawa ng Aleman na alchemist na si Sebald Schwaertzer ang paunang obserbasyon ng lilang usok na ibinubuga ng fulminating gold sa panahon ng pagsabog.

Ano ang mga plano sa pananaliksik sa hinaharap ni Propesor Simon Hall at ng kanyang koponan?

Kasunod ng paglutas ng misteryo ng purple na usok mula sa nagngangalit na ginto, pinaplano ni Propesor Simon Hall at ng kanyang koponan na ilapat ang kanilang pamamaraan upang siyasatin ang kalikasan ng mga ulap na ginawa ng iba pang mga metal fulminate, kabilang ang platinum, pilak, tingga, at mercury.

Saan ko maa-access ang research paper?

Ang research paper na pinamagatang "Explosive Chrysopoeia" ay matatagpuan sa arXiv preprint server (URL: https://arxiv.org/).