Mga Stereoscopic na Larawan ng Asteroid Bennu Material na Nakuha ng OSIRIS-REx Mission ng NASA

Ang misyon ng OSIRIS-REx ng NASA ay naghatid kamakailan ng materyal mula sa asteroid na Bennu patungo sa Earth. Ang materyal na ito, na kasalukuyang nakaimbak sa isang malinis na silid sa Johnson Space Center ng NASA, ay nakolekta gamit ang Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) na instrumento noong 2020.

Bagama't ang stereoscopic imaging sa una ay hindi bahagi ng misyon, sina Brian May, Queen guitarist at astrophysicist, at Claudia Manzoni, ay inimbitahan ng punong imbestigador ng misyon, si Dante Lauretta, na sumali sa science team at gamitin ang visual na data na nakuha ng mga camera ng spacecraft upang lumikha ng mga 3D na larawan ng Bennu.

Upang lumikha ng mga stereoscopic na larawan, hinanap ang mga pares ng mga larawan ng ibabaw ni Bennu na kinuha mula sa iba't ibang pananaw. Ang paghihiwalay sa pagitan ng mga pananaw na ito, na kilala bilang baseline, ay kailangang maging tama upang magbigay ng isang pakiramdam ng lalim at katotohanan kapag tinitingnan nang stereoscopic. Ang kaliwa at kanang mga larawan ay inihahatid nang hiwalay sa bawat mata, na ginagaya kung paano natin nakikita ang lalim sa totoong buhay.

Pinadali ng curation team para kay May at Manzoni na makahanap ng halos perpektong pares ng mga larawang nagpapakita ng intimate structure ng ilang butil ng dark Bennu sample. Ang mga larawang ito ay nagbibigay-daan sa mga manonood na makaranas ng lalim sa pamamagitan ng pagrerelaks sa mga palakol ng kanilang mga mata o paggamit ng stereoscope.

Ang pinakamalaking "mga bato" sa mga larawan ay humigit-kumulang 1 sentimetro ang lapad. Ang koleksyong ito ng mga stereoscopic na larawan ay nag-aalok ng kakaibang sulyap sa paggawa ng kasaysayan ng OSIRIS-REx mission at sa masalimuot na detalye ng asteroid Bennu.

