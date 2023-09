The Artist's Touch: Mga Bagong Tuklas na Detalye sa Sinaunang Egyptian Funerary Painting

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa CNRS, Sorbonne University, at Université Grenoble Alpes ang mga nakatagong detalye sa sinaunang Egyptian funerary painting, na nagbibigay-liwanag sa mga masining na diskarte at kasanayan noong panahong iyon. Nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa Egyptian Ministry of Antiquities at sa Unibersidad ng Liège, ang koponan ay gumamit ng mga portable na tool para sa hindi mapanirang in situ na pagsusuri ng kemikal at imaging, na nagpapakita ng hindi nakikitang mga pagbabago na ginawa sa panahon ng paggawa ng mga likhang sining.

Ang mga painting na pinag-uusapan, na itinayo noong humigit-kumulang 1,400 at 1,200 BCE, ay natagpuan sa mga libingan ng Nakhtamon at Menna sa Luxor. Sa pamamagitan ng kanilang pagsusuri, natuklasan ng mga mananaliksik na ang ilang mga elemento ng mga kuwadro na gawa ay binago o hinawakan, sa kabila ng pagiging hindi mahahalata sa mata. Halimbawa, ang headdress, kuwintas, at setro sa larawan ni Ramses II ay nagkaroon ng makabuluhang pagbabago. Katulad nito, ang isang braso sa isang eksena ng pagsamba sa libingan ni Menna ay sumailalim sa mga pagbabago sa posisyon at kulay.

Hinahamon ng mga natuklasang ito ang pang-unawa na ang sinaunang sining ng Egypt ay lubos na pormal at matibay. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga pagbabagong ito ay ginawa alinman sa kahilingan ng mga komisyoner o bilang isang resulta ng mga nagbabagong pangitain ng mga artista. Ang paggamit ng mga portable na tool, kabilang ang chemical analysis, 3D digital reconstructions, photogrammetry, at macrophotography, ay nagbigay-daan sa team na ibalik ang orihinal na kulay ng mga painting at magpakita ng mas dynamic na pag-unawa sa mga obra maestra na ito.

Ang pag-aaral na ito ay nagmamarka lamang ng simula ng mga pagsisiyasat ng mga mananaliksik sa sinaunang sining ng Egypt. Ang kanilang layunin sa hinaharap ay pag-aralan ang iba pang mga kuwadro na gawa sa paghahanap ng karagdagang katibayan ng pagkakayari at artistikong pagkakakilanlan ng mga sinaunang taga-Ehipto na mga draughtsmen-scribe.

Ang mga natuklasan ng proyektong pananaliksik na ito ay nai-publish sa journal PLOS ONE.

Sanggunian:

"Mga nakatagong misteryo sa sinaunang Egyptian painting mula sa Theban Necropolis na naobserbahan ng in-situ na XRF mapping" ni Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay, at Philippe Walter, 12 Hulyo 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647