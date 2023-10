STS-58: Pagsasagawa ng Life Sciences Research sa Space

Noong Oktubre 18, 1993, nagsimula ang space shuttle Columbia sa STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2) na misyon. Ang misyon na ito ay naglalayong isulong ang pag-unawa sa physiological adaptation sa spaceflight sa pamamagitan ng isang serye ng mga cutting-edge na eksperimento. Ang pitong miyembro ng crew ng STS-58 ay binubuo nina Commander John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Payload Commander Dr. M. Rhea Seddon, Mission Specialists William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , at Payload Specialist na si Dr. Martin J. Fettman.

Ang pangunahing layunin ng misyon ay pag-aralan ang cardiovascular, pulmonary, regulatory, neurovestibular, at musculoskeletal system upang makakuha ng mga insight sa mga physiological na tugon sa spaceflight. Sa loob ng 14 na araw, ang mga tripulante ay nagsagawa ng 14 na mga eksperimento, na may walo sa kanila na kinasasangkutan ng mga astronaut bilang mga paksa ng pagsubok at ang natitirang anim ay gumagamit ng mga daga ng laboratoryo.

Upang ma-optimize ang pagbabalik ng agham para sa mga punong imbestigador, ang orihinal na misyon ng Spacelab-4, na na-oversubscribe, ay hinati sa dalawang misyon. Ang misyon ng STS-58 na ito, bilang pangalawang bahagi, ay pinangalanang SLS-2. Ang nakaraang misyon ng SLS-1 ay naganap noong Hunyo 1991 at nagsasangkot ng siyam na eksperimento na isinagawa ng pitong miyembro ng crew.

Lumipad ang space shuttle Columbia mula sa Kennedy Space Center sa Florida, na isinagawa ang ika-15 na paglulunsad sa buong buhay nito. Nagtrabaho ang crew sa Spacelab module, na naka-mount sa payload bay ng shuttle. Ang modyul na ito ay binuo ng European Space Agency (ESA) at nagamit na rin sa mga nakaraang misyon.

Ang mga eksperimento sa STS-58 ay nangangailangan ng mga tripulante na mangolekta at magsuri ng malawak na data, bago at sa panahon ng misyon. Halimbawa, sina Lucid at Fettman ay may mga catheter na sinulid sa kanilang mga ugat ng braso sa kanilang mga puso upang direktang masukat ang epekto ng kawalan ng timbang sa gitnang venous pressure. Pinag-aralan din ng crew ang sensory motor adaptation, gamit ang umiikot na simboryo na may mga kulay na tuldok at umiikot na upuan upang sukatin ang perception at reflexes ng mga astronaut sa kawalan ng timbang.

Bilang karagdagan sa mga siyentipikong eksperimento, ang mga tripulante ay nakikibahagi sa iba pang mga aktibidad, tulad ng paglahok sa Extended Duration Orbiter Medical Program at pakikipag-usap sa mga tao sa ground sa pamamagitan ng Shuttle Amateur Radio Experiment. Sinamantala rin nila ang pagkakataong kumuha ng higit sa 4,000 litrato ng Earth sa ibaba.

Sa pangkalahatan, ang misyon ng STS-58 ay isang makabuluhang milestone sa pananaliksik sa agham ng buhay na isinagawa sa kalawakan. Nagbigay ito ng mahahalagang insight sa physiological adaptation sa spaceflight at nagbigay daan para sa hinaharap na mga misyon at eksperimento sa larangang ito.

Pinagmumulan:

– NASA

– European Space Agency