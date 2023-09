5 Asteroid na Papalapit sa Mundo: Laki, Bilis, at Mga Detalye ng Distansya Inihayag

Natukoy ng NASA ang limang asteroid na kasalukuyang umaagos patungo sa Earth at gagawa ng malapit na paglapit sa mga darating na araw. Ang mga asteroid na ito ay nag-iiba sa laki at bilis, na ang isa sa mga ito ay halos kasing laki ng isang gusali. Narito ang mga pangunahing detalye tungkol sa bawat isa sa mga space rock na ito.

Asteroid 2023 SN1: Ang asteroid na ito, na may lapad na 15 talampakan, ay kasalukuyang patungo sa Earth at dadaan nang napakalapit sa Setyembre 20. Ito ay bumibiyahe sa bilis na 58,306 kilometro bawat oras. Ang pinakamalapit na diskarte ng asteroid na ito ay magiging 332,000 kilometro lamang, na mas malapit pa kaysa sa distansya sa Buwan.

Asteroid 2023 RP9: Sa lapad na humigit-kumulang 90 talampakan, ang Asteroid 2023 RP9 ay patungo din sa Earth at magkakaroon ng pinakamalapit na diskarte sa Setyembre 20. Ito ay gumagalaw sa kapansin-pansing bilis na 47,678 kilometro bawat oras at lalampas sa Earth ng 881,000 kilometro lamang.

Ang natitirang tatlong asteroid ay hindi pa inilarawan nang isa-isa sa pinagmulang artikulo, ngunit malamang na may mga katulad na katangian ang mga ito sa mga tuntunin ng laki, bilis, at kalapitan sa Earth.

Ang malalapit na paglapit na ito ng mga asteroid ay nagsisilbing paalala ng patuloy na pagbabantay na kinakailangan sa pagsubaybay sa mga bagay sa kalawakan na may pagkakataong lumapit sa ating planeta. Patuloy na sinusubaybayan ng NASA at iba pang ahensya ng kalawakan sa buong mundo ang mga asteroid at iba pang mga celestial na katawan upang matiyak ang maagang pagtuklas at mga potensyal na diskarte sa pagpapagaan kung kinakailangan.

Mahalagang tandaan na habang ang mga asteroid na ito ay gumagawa ng medyo malapit na paglapit sa Earth, sa kasalukuyan ay walang dahilan para mag-alala dahil ang kanilang mga kalkuladong trajectory ay nagpapakita ng walang makabuluhang banta ng banggaan. Ang mga pagtatagpo na ito ay nagbibigay ng mahalagang pagkakataon para sa mga siyentipiko na pag-aralan nang malapitan ang mga batong ito sa espasyo at pagbutihin ang ating pag-unawa sa kanilang komposisyon at pag-uugali.

Pinagmumulan:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration)