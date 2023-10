Malaking Asteroid na Papalapit sa Daigdig ay Nag-aalala

Ang mga asteroid ay mga bagay na may malaking interes sa mga siyentipiko sa kalawakan dahil sa kanilang potensyal na banta sa Earth. Ang mga batong ito sa kalawakan, na sumusunod sa mga partikular na orbit, ay maaaring bumangga sa ating planeta at magdulot ng pandaigdigang pagkawasak. Habang ang karamihan sa mga asteroid ay matatagpuan sa asteroid belt sa pagitan ng Jupiter at Mars, ang ilan ay lumalapit sa Earth, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na epekto.

Ang NASA, sa pagsisikap nitong protektahan ang Earth mula sa mga banta ng asteroid, ay malapit na sinusubaybayan ang mga batong ito sa kalawakan gamit ang mga advanced na instrumento at obserbatoryo na nakabatay sa lupa at espasyo. Kabilang dito ang NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, at Catalina Sky Survey, na nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa laki at katangian ng mga asteroid na ito.

Ang partikular na pag-aalala ay ang paparating na pagbisita ng asteroid 349507 (2008 QY) sa Earth. Ang napakalaking asteroid na ito, na may sukat na humigit-kumulang 2200 talampakan ang lapad, ay inaasahang darating sa loob ng 6.32 milyong kilometro ng ating planeta. Ang relatibong bilis nito ay tinatayang nasa nakakatakot na 75,457 kilometro bawat oras. Ang asteroid na ito ay kabilang sa pamilyang Apollo at unang naobserbahan noong 1989. Ang huling nalaman nitong nakita ay mas maaga sa taong ito.

Ayon sa NASA, ang isang asteroid ay nauuri bilang potensyal na mapanganib kung ito ay lumampas sa lapad na 492 talampakan. Sa lapad na 2200 talampakan, ang asteroid 349507 (2008 QY) ay lumampas sa threshold na ito, na nagdulot ng malaking pag-aalala. Gayunpaman, ang mga kasalukuyang projection ay nagpapahiwatig na ito ay ligtas na dadaan sa Earth nang walang anumang panganib.

Habang patuloy na sinusubaybayan at pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga asteroid, napakahalaga na manatiling may kaalaman tungkol sa mga potensyal na banta mula sa kalawakan. Habang umuunlad ang teknolohiya, nagkakaroon tayo ng mas mahusay na pag-unawa sa mga cosmic na bagay na ito at maaaring gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maprotektahan ang ating planeta mula sa mga posibleng epekto.

Pinagmumulan:

– NASA: https://www.nasa.gov

– HT Tech: https://tech.hindustantimes.com