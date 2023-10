Isang Dalawampung Taong Time-lapse ng Eta Carinae: Mga Bagong Insight sa isang Stellar Explosion

Ang mga obserbasyon ng Chandra X-ray Observatory, na sinamahan ng data mula sa XMM-Newton telescope ng ESA, ay nagbigay ng kamangha-manghang bagong impormasyon tungkol sa isang stellar explosion na kilala bilang "Great Eruption" sa Eta Carinae. Ang pagsabog na ito ay naganap noong kalagitnaan ng 1800s at napakatindi kung kaya't marahas na pinatalsik ng system ang mass equivalent ng 10 hanggang 15 Earths, na bumubuo ng isang siksik na bula ng gas na tinatawag na Homunculus Nebula.

Kinuha ni Chandra ang mga larawan ng Eta Carinae noong 1999, 2003, 2009, 2014, at 2020, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na pag-aralan ang pagpapalawak ng materyal mula sa Great Eruption sa loob ng dalawang dekada. Ang pinakabagong mga obserbasyon ay nagpapakita hindi lamang ng isang maliwanag na singsing ng X-ray sa paligid ng Homunculus Nebula, kundi pati na rin ng isang mahinang X-ray na singsing na nagbibigay ng mahahalagang insight sa marahas na kasaysayan ng Eta Carinae.

Ang malabong X-ray shell ay pinaniniwalaang ang blast wave mula sa Great Eruption noong 1840s, na dati ay hindi kilala. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay liwanag sa backstory ng Eta Carinae at nagdaragdag sa aming pag-unawa sa ebolusyon nito. Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Michael Corcoran, ay nagpapaliwanag na ang mahinang X-ray shell na ito ay "nagsasabi ng mahalagang bahagi ng backstory ni Eta Carinae na hindi natin malalaman."

Iminumungkahi ng karagdagang pagsusuri na ang panlabas na shell ng X-ray ay nagmula sa materyal na inilabas mula sa namamatay na bituin bago ang Great Eruption. Ang paggalaw ng mga kumpol sa rehiyon, gaya ng naobserbahan ng Hubble Space Telescope, ay nagpapahiwatig na ang materyal na ito ay malamang na sumabog sa pagitan ng 1200 at 1800. Ang blast wave mula sa Great Eruption ay nagpainit sa mga kumpol na ito sa milyun-milyong digri Celsius, na lumilikha ng maliwanag na X- singsing ng sinag. Ngayon, ang blast wave ay lumipat sa kabila ng ring, na nagbibigay ng karagdagang katibayan na ang Great Eruption ay malamang na sanhi ng pagsasama sa pagitan ng dalawang bituin sa isang three-star system.

Ang collaborative na pagsisikap na ito sa pagitan ng Chandra at XMM-Newton ay nagpakita ng kapangyarihan ng pagsasama-sama ng mga obserbasyon mula sa iba't ibang astronomical na instrumento upang makakuha ng mas malalim na mga insight sa mga stellar phenomena na ito. Ang mga natuklasan ay nai-publish sa The Astrophysical Journal, at nag-aambag ang mga ito sa aming kaalaman sa kumplikadong dinamika at ebolusyon ng mga sumasabog na stellar na kaganapan.

