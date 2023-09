Ang Bagong Tuklas na Giant Fossil Spider ay Nagbigay Liwanag sa Spider Extinction

By

Isang pangkat ng mga siyentipikong Australian na pinamumunuan ng Australian Museum at ng University of New South Wales ang nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas—isang higanteng fossil spider na kabilang sa brush-footed trapdoor spider family. Pinangalanang Megamonodontium mccluskyi, ang fossil na ito ang una sa uri nito na natagpuan, na nagdaragdag ng mahahalagang insight sa kasaysayan ng ebolusyon ng mga spider.

Tinataya ng mga siyentipiko na ang fossil ay nasa pagitan ng 11 at 16 na milyong taong gulang, at ito ay natuklasan sa McGraths Flat, NSW, isang fossil site na kilala sa mayaman sa bakal na bato nito na tinatawag na goethite. Ang fossil ng gagamba ay kabilang sa pamilyang Barychelidae at limang beses na mas malaki kaysa sa buhay na genus Monodontium, isang brushing trapdoor spider.

Ayon kay Dr. Matthew McCurry, isang paleontologist mula sa Unibersidad ng New South Wales, pinupunan ng pagtuklas na ito ang isang makabuluhang puwang sa aming pag-unawa sa nakaraan ng mga spider at nagbibigay ng bagong impormasyon tungkol sa kanilang pagkalipol. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ng fossil na ito ay matatagpuan sa mga basang kagubatan mula Singapore hanggang Papua New Guinea, na nagmumungkahi na minsang sinakop ng grupo ang mga katulad na kapaligiran sa mainland Australia. Gayunpaman, habang ang Australia ay naging mas tuyo, ang species ng spider na ito ay malamang na nawala.

Si Dr. Robert Raven, isang arachnologist mula sa Queensland Museum at ang nangangasiwa na may-akda ng pag-aaral, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagtuklas na ito. Hindi lamang ito ang pinakamalaking fossilized spider na natagpuan sa Australia, ngunit ito rin ang kauna-unahang fossil ng pamilyang Barychelidae na natagpuan sa buong mundo. Ang pambihirang ito sa paghahanap ng mga fossil ng spider ay maaaring maiugnay sa kanilang pag-uugali na gumugugol ng halos lahat ng kanilang oras sa loob ng mga burrow, na pumipigil sa kanila na mapunta sa tamang kapaligiran para sa fossilization.

Ang mga fossil mula sa McGraths Flat ay masusing sinuri gamit ang scanning electron microscopy, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na pag-aralan ang masalimuot na mga detalye ng mga kuko, binti, at katawan ng gagamba. Ang pagsusuri na ito ay nagsiwalat ng mga istrukturang tulad ng buhok na tinatawag na setae, na nagsisilbi sa iba't ibang mga function tulad ng pag-sensing ng mga kemikal, pag-detect ng mga vibrations, pagtatanggol laban sa mga banta, at kahit na paggawa ng mga tunog.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng ating kaalaman sa mga fossil ng gagamba ng Australia, ngunit nagbibigay din ito ng mahahalagang insight sa pagkalipol ng mga species ng spider. Sa karagdagang paggalugad at pananaliksik, umaasa ang mga siyentipiko na matuklasan ang higit pa tungkol sa kasaysayan ng ebolusyon at mga misteryo ng mga kamangha-manghang nilalang na ito.

