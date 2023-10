Ang Mga Sinaunang Puno ng Puno ay Nagpakita ng Malaking Solar Storm 14,300 Taon Nakaraan

By

Ang isang groundbreaking na pagtuklas ng isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko ay nagsiwalat ng napakalaking spike sa mga antas ng radiocarbon humigit-kumulang 14,300 taon na ang nakalilipas, na nagbibigay-liwanag sa pinakamalaking solar storm na natukoy kailanman. Ang pananaliksik, na detalyado sa publikasyong "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences," ay nagsasangkot ng pagsukat ng mga antas ng radiocarbon sa sinaunang mga singsing ng puno na matatagpuan sa French Alps.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga indibidwal na singsing ng puno, natukoy ng mga mananaliksik ang isang kahanga-hangang radiocarbon spike na nagmula noong 14,300 taon. Ang spike, na dulot ng isang napakalawak na solar storm na naglabas ng malaking halaga ng mga energetic na particle sa atmospera ng Earth, ay inihambing sa mga sukat ng beryllium na nakuha mula sa mga core ng yelo ng Greenland.

Tinukoy ng pag-aaral ang bagong natuklasang solar storm na ito bilang pinakamalaki sa uri nito, na nalampasan ang mga naunang natukoy na kaganapan nang dalawang beses sa kanilang laki. Ang mga solar storm na ito, na kilala bilang Miyake Events, ay naganap nang siyam na beses sa nakalipas na 15,000 taon ngunit hindi kailanman direktang naobserbahan.

Ang mga natuklasan ng pananaliksik na ito ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na sakuna na epekto ng mga katulad na solar storm sa ating modernong teknolohikal na lipunan. Binigyang-diin ni Edouard Bard, nangungunang may-akda ng pag-aaral, ang koneksyon sa pagitan ng matinding solar na mga kaganapan at produksyon ng radiocarbon, na nagbibigay-diin sa mapangwasak na mga kahihinatnan ng mga bagyong ito sa modernong imprastraktura tulad ng telekomunikasyon, satellite system, at grids ng kuryente.

Sinalungguhitan ni Tim Heaton, propesor ng Applied Statistics sa University of Leeds, ang potensyal para sa permanenteng pinsala sa mga transformer sa mga grids ng kuryente, nabigasyon at mga satellite ng komunikasyon, at tumaas na panganib sa radiation sa mga astronaut sa panahon ng mga super storm.

Ang pag-unawa at paghula ng matinding solar na mga kaganapan ay mahalaga para sa pag-iingat sa komunikasyon at imprastraktura ng enerhiya ng Earth. Sa kabila ng mga pagsulong sa solar observation, marami pa ring dapat matutunan tungkol sa pag-uugali ng araw, ang mga sanhi ng mga bagyong ito, at ang kanilang predictability.

Ang pagtuklas ng mga punong napangalagaang mabuti na pinadali ng dendrochronology ay hindi lamang nagbibigay ng mga insight sa mga nakaraang pagbabago sa kapaligiran ngunit nag-aalok din ng hindi pa natukoy na timeline ng solar na aktibidad. Binibigyang-diin nito ang pagkaapurahan ng pag-unawa sa mga panganib na dulot ng matinding solar storm sa modernong lipunan at itinatampok ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik sa larangang ito.

Pinagmumulan:

– Phys.org

– “Mga Pilosopikal na Transaksyon ng Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences”