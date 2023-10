Inihayag ng NASA ang Malapit na Paglapit ng Asteroid 2023 UR1 Ngayon

Masigasig na sinusubaybayan at pinag-aaralan ng mga siyentipiko ng NASA ang mga asteroid, at ang kanilang mga pagsisikap ay humantong sa isang nakakaintriga na pag-unlad. Ngayon, sa Oktubre 21, 2023, isang asteroid na kilala bilang 2023 UR1 ang nakatakdang gawin ang pinakamalapit na diskarte nito sa Earth. Ang asteroid, na may sukat na 120 talampakan ang lapad, ay darating sa loob ng humigit-kumulang 834,000 kilometro sa Earth. Bagama't ito ay tila malayo sa mga termino ng tao, sa larangan ng espasyo, ito ay itinuturing na isang medyo malapit na diskarte.

Unang naobserbahan ng mga astronomo ang Asteroid 2023 UR1 noong Oktubre 17, 2023, ilang araw lamang bago ang pinakamalapit na paglapit nito. Ang huling obserbasyon ay ginawa noong Oktubre 19. Ito ay kabilang sa pangkat ng mga asteroid ng Apollo, na kilala sa mga orbit na tumatawid sa Earth. Kapansin-pansin na ang asteroid na ito ay kasing laki ng isang sasakyang panghimpapawid.

Sinusubaybayan ng Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) ng NASA ang trajectory ng asteroid at nagbibigay ng mahahalagang detalye tungkol sa diskarte nito. Ang asteroid ay lalampas sa Earth sa isang kapansin-pansing bilis na 29,557 kilometro bawat oras.

Ang patuloy na pagsusumikap sa pagsubaybay ng asteroid ng NASA ay mahalaga para sa pag-unawa sa mga cosmic rock na ito at pagpapagaan ng mga potensyal na panganib. Ang ahensya ng kalawakan ay gumagamit ng isang hanay ng mga advanced na teleskopyo at obserbatoryo, tulad ng NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, at ang Catalina Sky Survey.

Bilang karagdagan sa pagsubaybay sa mga asteroid, naghahanda rin ang NASA para sa inaugural asteroid flyby ng Lucy spacecraft nito sa ika-1 ng Nobyembre. Ang unang target ng spacecraft ay ang asteroid Dinkinesh, na may sukat na wala pang kalahating milya ang lapad at matatagpuan sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang Lucy spacecraft ay nasa isang 12-taong misyon at planong bisitahin ang 10 asteroid, kabilang ang mga Trojan asteroid sa orbit ng Jupiter. Sa halip na mag-orbit sa mga asteroid, gagawa si Lucy ng mga flyby para mangalap ng mahalagang data.

Ang dedikasyon ng NASA sa pagsubaybay, pag-aaral, at paggalugad ng mga asteroid ay patuloy na nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga bagay na ito sa kalangitan at tumutulong upang matiyak ang kaligtasan ng ating planeta.

