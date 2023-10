Nakakaintriga na mga Dinosaur na Nagsisimula sa Letter 'N'

By

Sinasaliksik ng artikulong ito ang kamangha-manghang mundo ng mga dinosaur, na tumutuon sa 12 dinosaur na ang mga pangalan ay nagsisimula sa titik 'N'. Ang mga hindi kapani-paniwalang nilalang na ito ay nabuhay sa panahon ng Late Jurassic at Late Cretaceous, na nagbibigay ng isang window sa sinaunang-panahong nakaraan ng Earth.

Isa sa mga dinosaur sa listahang ito ay ang Nanshiungosaurus, isang malaking theropod dinosaur na umiral noong Late Cretaceous period. Mayroon itong bipedal na tindig at katamtamang laki, na tinatayang nasa 13 hanggang 16 talampakan ang haba at tumitimbang ng hanggang 2,000 pounds. Bagama't pangunahing isang herbivore, ito ay itinuturing din na isang omnivore.

Ang isa pang dinosaur, Nedoceratops, ay isang herbivorous dinosaur mula sa Late Cretaceous period. Nabibilang sa pamilyang ceratopsid, mayroon itong natatanging frill na pinalamutian ng mga natatanging pattern. Bagama't may pagkakatulad ito sa Triceratops, ang Nedoceratops ay paksa pa rin ng debate sa mga eksperto.

Ang Nemegtosaurus, isang titanosaur sauropod, ay nabuhay din sa panahon ng Late Cretaceous. Ito ay kilala sa napakahabang leeg nito, na nagbigay daan upang maabot ang mga halamang mataas sa mga puno at halaman. Bagaman hindi alam ang eksaktong diyeta nito, pinaniniwalaan na ito ay isang herbivore.

Ang Neovenator, isang mabigat na mandaragit mula sa Early Cretaceous period, ay isang malaking theropod dinosaur. May matatalas na kuko at ngipin, ito ay isang bihasang mangangaso ng mas maliliit na dinosaur. Ang mga fossil ng Neovenator ay natagpuan sa Isle of Wight, UK.

Panghuli, mayroong Neuquensaurus, isang napakalaking herbivorous dinosaur mula sa Late Cretaceous period. Ang dinosaur na ito ay kabilang sa saltasaurid sauropod group at itinuturing na isa sa mas maliliit na sauropod na natuklasan. Ang eksaktong sukat at bigat ng Neuquensaurus ay pinagtatalunan pa rin sa mga eksperto.

Ang limang dinosaur na ito ay kumakatawan lamang sa isang sulyap sa 12 kamangha-manghang mga dinosaur na nagsisimula sa letrang 'N'. Ang bawat isa sa kanila ay nag-aalok ng kakaibang pananaw sa pagkakaiba-iba at pagiging kumplikado ng mga sinaunang naninirahan sa Earth. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga hindi kapani-paniwalang nilalang na ito, ang mga siyentipiko ay maaaring magpatuloy na malutas ang mga misteryo ng sinaunang nakaraan ng ating planeta.

