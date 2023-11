25 Taon ng International Space Station: Isang Milestone at Higit Pa

By

Ipinagdiwang kamakailan ng International Space Station (ISS) ang ika-25 anibersaryo nito mula nang ilunsad ang unang module nito. Sa nakalipas na 25 taon, ang ISS ay naging sagisag ng internasyonal na kooperasyon at isang plataporma para sa hindi mabilang na mga pagtuklas sa siyensya. Tuklasin natin ang ilang karaniwang itinatanong tungkol sa ISS at ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay nito.

Gaano kalaki ang ISS?

May sukat na mas malaki kaysa sa isang anim na silid-tulugan na bahay, ang ISS ay umaabot sa isang kahanga-hangang 357 talampakan (108 metro) mula sa dulo hanggang sa dulo. Upang ilagay ito sa pananaw, ang laki nito ay maihahambing sa isang American football field. Sa loob, ang ISS ay nagtatampok ng anim na sleeping quarter, tatlong banyo, gym, at iba't ibang pasilidad ng pananaliksik.

Gaano kabilis ang paglalakbay ng ISS?

Ang ISS ay nag-zoom sa kalawakan sa napakabilis na bilis na humigit-kumulang 17,500 mph (28,000 kph). Nag-o-orbit sa Earth tuwing 90 minuto, ang mga tripulante na sakay ng istasyon ay nakakaranas ng kamangha-manghang 16 na pagsikat at paglubog ng araw bawat araw. Ang kagandahan ng mga celestial transition na ito ay nakunan sa nakamamanghang time-lapse footage.

Gaano katagal nananatili ang mga astronaut sa ISS?

Karaniwan, ang mga astronaut ay gumugugol ng humigit-kumulang anim na buwan sa ISS, bagama't ang ilan ay nananatili nang mas maikli o mas mahabang panahon. Isang kapansin-pansing pagbubukod ay si Frank Rubio, na bumalik sa Earth noong Oktubre 2023 pagkatapos gumugol ng record-breaking na 371 araw sa kalawakan, na nalampasan ang anumang pananatili ng NASA astronaut noon. Orihinal na naka-iskedyul para sa anim na buwan, ang isang isyu sa kanyang spacecraft ay humantong sa isang pinalawig na misyon.

Ano ang pinakamataas na bilang ng mga tao sa ISS nang sabay-sabay?

Bagama't ang ISS sa pangkalahatan ay tumatanggap ng isang crew na humigit-kumulang anim na tao, may mga pagkakataon kung saan tinanggap ng istasyon ang hanggang 13 occupant. Ang mas mataas na bilang na ito ay kadalasang nangyayari sa panahon ng pagpapalit ng mga tripulante at madalang.

Saan makikita ang pinakamagandang tanawin ng Earth mula sa ISS?

Ang Cupola module ng ISS, kasama ang pitong bintana nito, ay nag-aalok ng walang kapantay na mga malalawak na tanawin ng Earth. Ang mga astronaut ay madalas na nakakaakit sa obserbatoryong ito sa kanilang oras ng paglilibang, na kumukuha ng mga kahanga-hangang larawan at video. Halimbawa, ang French astronaut na si Thomas Pesquet, ay maingat na pinaplano ang kanyang mga session sa pagkuha ng litrato upang makuha ang pinakamahusay na mga kuha ng iba't ibang rehiyon na dumadaan sa ilalim ng ISS.

Nalagay na ba sa panganib ang ISS?

Habang ang ISS ay pinangangalagaan mula sa karamihan ng mga labi ng kalawakan, palaging may ilang panganib ng mga banggaan. Masigasig na sinusubaybayan ng mga ground controller ang mga bagay sa orbit at inaayos ang trajectory ng ISS kapag ang mas malalaking debris ay nagbabanta sa isang potensyal na epekto. Noong 2021, pansamantalang sumilong ang mga tripulante sa kanilang spacecraft nang ang isang debris cloud ay nagdulot ng potensyal na panganib. Sa kabutihang palad, ang istasyon ay nanatiling hindi nasaktan, na nagpapahintulot sa mga operasyon na ipagpatuloy ang normal.

Maaari bang makita ang ISS mula sa Earth?

Ganap! Ang ISS ay nakikita mula sa Earth nang hindi nangangailangan ng mga teleskopyo o binocular. Naglunsad pa ang NASA ng isang kapaki-pakinabang na app na nagsasaad kung kailan at saan hahanapin para makita ang istasyon habang dumadausdos ito sa kalangitan sa taas na humigit-kumulang 250 milya.

Paano pinangangasiwaan ng mga astronaut ang mga pangangailangan sa banyo sa kalawakan?

Isa sa mga madalas itanong, ang mga astronaut ay nahaharap sa mga natatanging hamon pagdating sa paggamit ng banyo sa mga kondisyon ng microgravity. Upang matiyak ang kalinisan at kahusayan, ang mga inhinyero ay nagdisenyo ng isang espesyal na sistema. Para sa ihi, ginagamit ang isang suction tube, sinasala at nire-recycle ito sa inuming tubig. Ang solidong basura ay maaaring ilagak sa isang maliit na itinalagang lugar. Para sa isang malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang ISS toilet, sumangguni sa paliwanag na mapagkukunang ito.

Mananatili ba ang ISS sa orbit para sa isa pang 25 taon?

Nakalulungkot, ang luma na disenyo ng ISS ay nagpapakita ng pagtaas ng mga kahirapan at gastos para sa pagpapanatili. Sa kasalukuyan, ang plano ay upang patakbuhin ang ISS hanggang 2030, pagkatapos ay maingat na i-deorbit ng NASA at mga kasosyo nito ang pasilidad. Sa muling pagpasok sa atmospera ng Earth, isang malaking bahagi ng ISS ang masusunog at mawawasak.

Ano ang naghihintay para sa matagal na pananatili sa kalawakan?

Ang pagtatapos ng misyon ng ISS ay hindi minarkahan ang pagtatapos ng mga pakikipagsapalaran ng sangkatauhan sa mahabang paglalakbay sa kalawakan. Nakipagtulungan na ang NASA sa mga pribadong kumpanya upang bumuo ng mga bagong istasyon ng kalawakan na magpapatuloy kung saan tumigil ang ISS. Ang SpaceX, sa pakikipagtulungan sa Los Angeles-based startup na Vast, ay isa sa mga ganoong kasosyo, na may mga planong potensyal na maglunsad ng isang bagong module kasing aga ng 2025. Bukod pa rito, ang China ay nagtatag ng sarili nitong space station, at ang NASA ay naglalayon na magtatag ng isang lunar base para sa pinalawig na nananatili ang astronaut.

Habang iniisip natin ang mga kahanga-hangang tagumpay ng ISS sa nakalipas na 25 taon, masigasig nating inaasahan ang patuloy na paggalugad ng kalawakan at ang walang limitasyong mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap.

Pinagmulan: NASA

