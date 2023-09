Ang Bagong Shepard Suborbital Vehicle ng Blue Origin ay Nananatiling Grounded sa Higit Isang Taon

Ang New Shepard suborbital na sasakyan ng Blue Origin ay na-ground na ngayon sa loob ng mahigit isang taon mula noong huling paglunsad nito noong Setyembre 2022. Sa paglulunsad na iyon, ang reusable na first-stage booster ng sasakyan ay nakaranas ng problema at bumagsak, habang ang capsule ay nag-deploy ng emergency escape system nito at ligtas na nakarating. kasama ang lahat ng mga payload ng pananaliksik nito na buo. Ang pagsisiyasat na isinagawa ng Blue Origin ay nagsiwalat na ang nozzle sa BE-3PM engine ng unang yugto ay dumanas ng thermo-structural failure, na humahantong sa isang misalignment ng thrust at ang napaaga na pagwawakas ng misyon.

Noong Marso, nag-anunsyo ang Blue Origin ng mga corrective measure na ipinapatupad nito, na kinabibilangan ng mga pagbabago sa disenyo sa combustion chamber at mga operating parameter upang matugunan ang mga isyu sa bulto ng nozzle at hot-streak na temperatura. Ipinahayag ng kumpanya ang mga inaasahan nitong makabalik sa paglipad sa lalong madaling panahon at muling ilunsad ang parehong hanay ng 36 na research payload. Gayunpaman, 5.5 buwan na ang nakalipas mula noong i-update, at hindi pa umaalis ang New Shepard.

Bagama't hindi nagbigay ng makabuluhang update ang Blue Origin sa status ng New Shepard o isang timeline para sa pagbabalik nito sa paglipad, matagumpay na nailunsad ng pangunahing katunggali nito, ang Virgin Galactic, ang apat na misyon ng pasahero gamit ang VSS Unity space plane nito sa panahong ito. Ang Virgin Galactic ay mayroon na ngayong walong crewed space mission, dalawa pa kaysa sa Blue Origin. Bagama't ang parehong kumpanya ay naglalayon na mag-alok sa mga customer ng panandaliang karanasan ng kawalan ng timbang at isang sulyap sa Earth mula sa kalawakan, ang VSS Unity ay nananatili sa orbit sa mas mahabang tagal na 60 hanggang 90 minuto, kumpara sa 10 hanggang 12 minuto ng New Shepard.

Ang Blue Origin ay nananatiling nakatuon sa paglutas ng mga teknikal na isyu sa New Shepard at bumalik sa paglipad sa lalong madaling panahon. Ang mas mahabang tagal ng mga flight ng Virgin Galactic ay maaaring magbigay sa kanila ng isang mapagkumpitensyang kalamangan sa suborbital space tourism market para sa mga naghahanap ng mas pinalawig na karanasan na lampas sa mga hangganan ng kapaligiran ng Earth.

Kahulugan:

– Suborbital na sasakyan: Isang spacecraft na idinisenyo upang maabot ang kalawakan ngunit hindi makamit ang isang matatag na orbit sa paligid ng Earth.

– Reusable first-stage booster: Ang unang yugto ng isang rocket na nagbibigay ng karamihan sa propulsion sa panahon ng paglulunsad at maaaring mabawi at magamit muli para sa mga susunod na misyon.

– Anomalya: Isang paglihis sa inaasahan o normal na pag-uugali.

– BE-3PM engine: Ang makina na ginamit sa unang yugto ng New Shepard na sasakyan ng Blue Origin.

Mga Pinagmulan: Blue Origin, Virgin Galactic