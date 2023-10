Pinagmamasdan ng mga Siyentista ang Napakalaking Dust Devil sa Mars

By

Ang mga siyentipiko ay gumawa kamakailan ng isang hindi kapani-paniwalang pagtuklas sa Mars sa tulong ng Perseverance rover ng Nasa. Nakakita sila ng napakalaking ipoipo na may taas na humigit-kumulang dalawang kilometro (1.2 milya), na kilala bilang dust devil, na gumagalaw sa landscape ng Martian.

Ang dust devil ay naobserbahan sa footage na nakunan ng rover noong Agosto 30 habang binabagtas nito ang Thorofare Ridge. Ang ibabang bahagi ng ipoipo ay makikitang gumagalaw mula silangan hanggang kanluran sa bilis na humigit-kumulang 12 milya kada oras. Sinuri ng mga mananaliksik ng misyon ang data ng imahe at natukoy na ang dust devil ay matatagpuan mga apat na kilometro (2.5 milya) ang layo mula sa posisyon ng rover.

Batay sa kanilang mga kalkulasyon, tinantiya ng mga siyentipiko na ang lapad ng dust devil ay humigit-kumulang 60 metro (200 talampakan). Bagama't ang ilalim lamang ng 118 metro (387 talampakan) ng umiikot na vortex ang nakikita sa frame ng camera, nagawa nilang tantyahin ang buong taas nito.

Ang mga demonyong alikabok ay mga ipoipo na binubuo ng alikabok at hangin na nangyayari sa Earth at Mars. Ang mga ito ay nilikha sa pamamagitan ng pag-init ng ibabaw, na nagreresulta sa pataas na paggalaw ng hangin. Sa Mars, ang mga atmospheric phenomena na ito ay karaniwang sinusunod at maaaring maabot ang mga kahanga-hangang taas.

Ang pagtuklas na ito ay makabuluhan para sa mga siyentipiko na nag-aaral sa kapaligiran ng Martian, dahil nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa atmospheric dynamics ng planeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga demonyong ito ng alikabok, mas mauunawaan ng mga mananaliksik ang mga prosesong ginagawa at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa klima at mga pattern ng panahon ng Mars.

Sa pangkalahatan, ang obserbasyon na ito ay nagsisilbing paalala ng hindi kapani-paniwalang mga pagtuklas sa siyensya na ginawa sa Mars at binibigyang-diin ang kahalagahan ng patuloy na paggalugad sa ating kalapit na planeta.

