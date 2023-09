เรื่องราวที่ไม่เคยบอกเล่าของนักบินอวกาศหญิงคนแรกของอเมริกา: ทลายอุปสรรคและก้าวสู่จุดสูงสุดใหม่

ใน “The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts” ลอเรน กรัชสำรวจการเดินทางของผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาหกคนที่ทลายเพดานกระจกในโลกแห่งการสำรวจอวกาศที่มีผู้ชายครอบงำ กรัชท้าทายการเล่าเรื่องที่แพร่หลายเกี่ยวกับการครอบงำของชายผิวขาวในการแข่งขันอวกาศ และเน้นย้ำถึงคุณูปการที่สำคัญของผู้หญิงเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสตรีชั้นหนึ่งของ NASA ที่รวมผู้หญิงไว้ด้วย

Grush มุ่งเน้นไปที่ชีวิตของ Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon และ Shannon Lucid ผู้หญิงเหล่านี้เข้าร่วมคณะนักบินอวกาศของ NASA ในปี 1978 และมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงความสูงที่พวกเธอเคยห้ามไว้ก่อนหน้านี้

“The Six” เผยให้เห็นถึงแรงจูงใจและความลังเลใจของพวกเขา โดยให้ข้อมูลเชิงลึกในช่วงเวลาที่ผู้หญิงแต่ละคนตระหนักว่าเธอสามารถสมัครเป็นนักบินอวกาศได้ กรัชอธิบายว่ากระบวนการคัดเลือกของพวกเขาเป็นก้าวสำคัญสู่ความหลากหลาย แม้ว่าชั้นเรียนจะยังประกอบด้วยชายผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม

หนังสือเล่มนี้ยังเผชิญกับความท้าทายที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญ รวมถึงความสนใจของสื่อที่เหยียดเพศ การคาดเดาของชาตินิยมเกี่ยวกับความโรแมนติกและเรื่องเพศในอวกาศ และการต่อสู้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน Grush ยกตัวอย่างความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นในการเผชิญกับความยากลำบาก เช่น การต่อสู้ของ Ride เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและสุขภาพจิตของเธอท่ามกลางการตรวจสอบของสื่อ

“The Six” ยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของแชมป์เปี้ยนด้านความหลากหลายภายในและภายนอก NASA Ruth Bates Harris พนักงานของ NASA วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานอย่างกล้าหาญเนื่องจากขาดความหลากหลาย Mercury 13 ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีที่ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดในช่วงต้นทศวรรษ 1960 เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเธอมีความสามารถในการเป็นนักบินอวกาศ ก็ได้รับการยอมรับเช่นกัน

Grush ผสมผสานประสบการณ์ในแต่ละวันของนักบินอวกาศเข้าด้วยกัน ซึ่งเผยให้เห็นแง่มุมที่ธรรมดาๆ ของงานของพวกเขาอย่างน่าประหลาดใจ พวกเขาทดสอบชุดอวกาศ ควบคุมแขนหุ่นยนต์ และสำรวจความซับซ้อนของการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชายที่แสดงปฏิทินแบบ pinup บนประตูสำนักงานของพวกเขา

แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้ปราศจากอันตรายและโศกนาฏกรรม แต่กรัชก็เน้นย้ำถึงความกล้าหาญและความอุตสาหะที่ก้าวข้ามเพศและเชื้อชาติ ภัยพิบัติชาเลนเจอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในการสำรวจอวกาศ และการเสียสละครั้งสุดท้ายของ Resnik

ด้วยการวิจัยอย่างพิถีพิถันและการเล่าเรื่องที่น่าดึงดูด “The Six” ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการแข่งขันในอวกาศและท้าทายแนวคิดดั้งเดิมที่ว่าใครสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัวมนุษยชาติทั้งหมด”

ที่มา: The New York Times