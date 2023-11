บทความใหม่: การส่งเสริมการขายของ Xbox สำหรับ Call of Duty: Modern Warfare III

By

ผู้ใช้ Xbox พบกับโฆษณาที่โดดเด่นในวันนี้ โดยกระตุ้นให้พวกเขาซื้อ Call of Duty: Modern Warfare III ซึ่งเป็นภาคล่าสุดของแฟรนไชส์เกมยอดนิยม หน้าจอสแปลชซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อเปิดคอนโซล ได้จุดประกายปฏิกิริยาที่หลากหลายในหมู่นักเล่นเกม

ในขณะที่แฟน Xbox บางคนแสดงความตื่นเต้นต่อแคมเปญใหม่และยินดีรับโฆษณานี้อย่างกระตือรือร้น แต่คนอื่นๆ ก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ “นี่เป็นใบ้ ฉันไม่เล่น Call of Duty; ฉันไม่เคยซื้อ Call of Duty ฉันไม่ควรเปิด Xbox และสิ่งแรกที่แท้จริงที่ฉันเห็นคือส่วนเสริมสำหรับเกมหรืออะไรก็ตามสำหรับเรื่องนั้น” ผู้ใช้รายหนึ่งไม่พอใจ

มีการเปรียบเทียบกับโปรโมชั่นที่คล้ายกันสำหรับ Starfield ซึ่งเป็นอีกเกมที่คาดว่าจะสูง ซึ่งได้รับการจัดการหน้าจอสแปลชสั้นๆ ระหว่างการเปิดตัวในเดือนกันยายน มีการหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับการก้าวก่ายแนวทางปฏิบัติในการโฆษณาดังกล่าวในอนาคต

“ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นหากเป็นงานอีเว้นท์หรือการเปิดตัวจากบุคคลที่หนึ่ง แต่ฉันเข้าใจได้ว่าทำไมผู้คนถึงไม่ชอบมัน” ผู้ใช้รายอื่นเห็นอกเห็นใจ

IGN ติดต่อ Xbox เพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับในขณะที่เขียน

นอกจากหน้าจอสแปลชแล้ว Xbox ยังเสนอพื้นหลังไดนามิกที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งมีตัวละครอันเป็นที่รักอย่าง Captain Price จากแฟรนไชส์ ​​Call of Duty

การส่งเสริมการขายโดย Xbox สำหรับ Call of Duty: Modern Warfare III เกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ของ Microsoft เมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยมูลค่ารวม 69 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ข้อตกลงทางการตลาดของ PlayStation สำหรับ Call of Duty จะขยายไปจนถึงปี 2024 การเป็นเจ้าของใหม่ของ Xbox ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการส่งเสริมการซื้อกิจการมงกุฎเพชรอย่างแข็งขัน

Call of Duty: Modern Warfare III จะเปิดตัวเป็นช่วง โดยเริ่มด้วยการเข้าถึงแคมเปญล่วงหน้าในวันที่ 2 พฤศจิกายน สำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้า เกมดังกล่าวจะสานต่อเนื้อเรื่องจาก Modern Warfare II และแนะนำองค์ประกอบใหม่ เช่น Open Combat Missions โดยจะมีให้เล่นหลายคนในวันที่ 10 พฤศจิกายน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: Call of Duty: Modern Warfare III คืออะไร

ตอบ: Call of Duty: Modern Warfare III เป็นวิดีโอเกมยอดนิยมและเป็นภาคล่าสุดของแฟรนไชส์ ​​Call of Duty

ถาม: Call of Duty: Modern Warfare III มีให้เล่นบน Xbox หรือไม่

ตอบ: ได้ Call of Duty: Modern Warfare III มีให้เล่นบน Xbox และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ถาม: หน้าจอสแปลชคืออะไร?

ตอบ: หน้าจอเริ่มต้นคือรูปภาพหรือโฆษณาที่แสดงเมื่อคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันคอนโซลเปิดขึ้น

ถาม: Call of Duty: Modern Warfare III จะวางจำหน่ายเมื่อใด?

ตอบ: การเข้าถึงแคมเปญก่อนเปิดตัวเริ่มในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 โดยผู้เล่นหลายคนจะพร้อมให้ใช้งานในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022

ถาม: Microsoft เข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ด้วยราคาเท่าไร

ตอบ: Microsoft เข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ด้วยมูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: ไอจีเอ็น (https://www.ign.com)