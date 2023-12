ปลดล็อคโปเกมอนใหม่และวิวัฒนาการใน Pokémon Scarlet และ Violet's Indigo Disk DLC

By

ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นใน Pokémon Scarlet และ Violet DLC ล่าสุด Indigo Disk หนึ่งในสิ่งที่เพิ่มเติมใหม่เหล่านี้คือแม็กบี โปเกมอนไฟที่น่ารักจากเจนเนอเรชั่น 2 อย่างไรก็ตาม การค้นหาแม็กบีและวิวัฒนาการของมันอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่อย่ากังวล เพราะคู่มือนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ

จะหา Magby ได้ที่ไหนใน The Indigo Disk DLC

คุณสามารถพบ Magby ได้ในสถานที่สองแห่งภายในโลกเปิด Terrarium อันกว้างใหญ่ของ The Indigo Disk DLC สถานที่แรกที่ต้องดูคือทุ่งหญ้าสีเหลืองของ Savannah Biome พื้นที่ที่สองคือ Coastal Biome ซึ่งคุณจะโชคดีมากขึ้นในการค้นหา Magby หากคุณสำรวจถ้ำ Torchlit Labyrinth แทนที่จะเป็น Savannah ที่เปิดอยู่

หากคุณสามารถหา Magby ได้ คุณสามารถพัฒนามันเป็นสองรูปแบบต่อมาได้: Magmar และ Magmortar แม้ว่าการพัฒนา Magby ให้เป็น Magmar นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่การพัฒนาให้เป็น Magmortar นั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะใน The Indigo Disk อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีพัฒนา Magby ให้เป็น Magmar, Magmortar และรับ Magmarizer

ก่อนที่จะเจาะลึกรายละเอียด เรามาตรวจสอบสถิติของ Magby กันก่อน:

ประเภท: ไฟ

HP: 45

โจมตี: 75

กองหลัง: 37

Sp.Attack: 70

Sp.Defense: 55

ความเร็ว: 83

ทั้งหมด: 365

ในฐานะโปเกมอนประเภทไฟ แม็กบีสามารถต่อสู้กับประเภทหญ้า แมลง น้ำแข็ง และเหล็กได้ อย่างไรก็ตาม มันอ่อนแอต่อพื้นดิน หิน และน้ำ และการโจมตีของมันก็ต้านทานโดยประเภทมังกร Magby จะพัฒนาเป็น Magmar เมื่อถึงเลเวล 30 นี่คือสถิติของ Magmar:

ประเภท: ไฟ

ความสามารถ: ร่างกายเปลวไฟ – โอกาส 30% ที่จะเผาไหม้คู่ต่อสู้หากถูกโจมตีด้วยการเคลื่อนไหวทางกายภาพ

HP: 65

โจมตี: 95

กองหลัง: 57

Sp.Attack: 100

Sp.Defense: 85

ความเร็ว: 93

ทั้งหมด: 495

หากต้องการพัฒนา Magmar ให้เป็น Magmortar คุณจะต้องแลกเปลี่ยนมันในขณะที่มันถือ Magmarizer ใน Indigo Disk DLC Magmarizer สามารถซื้อได้ในราคา 250 BP ที่ร้านโรงเรียนของ Blueberry Academy BP ย่อมาจาก Blueberry Points ซึ่งคุณจะได้รับจากการทำภารกิจ BBQ หรือ Blueberry Quests ซึ่งเป็นความท้าทายที่หลากหลายในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อทำการแลกเปลี่ยนแล้ว Magmar จะพัฒนาเป็น Magmortar พร้อมด้วยสถิติต่อไปนี้:

ประเภท: ไฟ

ความสามารถ: ร่างกายเปลวไฟ – โอกาส 30% ที่จะเผาไหม้คู่ต่อสู้หากถูกโจมตีด้วยการเคลื่อนไหวทางกายภาพ

HP: 75

โจมตี: 95

กองหลัง: 67

Sp.Attack: 125

Sp.Defense: 95

ความเร็ว: 83

ทั้งหมด: 540

เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Magmarizer แล้ว คุณสามารถพัฒนา Magmar ของคุณให้เป็น Magmortar ได้ทันทีหลังจากที่มันวิวัฒนาการ โดยสมมติว่าคุณมีเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนด้วย Pokémon Scarlet และ Violet's Indigo Disk DLC มีวางจำหน่ายเฉพาะบน Nintendo Switch โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass อย่าลืมสำรวจ Pokédex ตัวเต็มเพื่อค้นพบสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งทั้งหมดใน DLC นี้