Call of Duty Modern Warfare 3: ยืนยันเวลาวางจำหน่ายทั่วโลกแล้ว

ในที่สุด Activision ก็ได้ประกาศเวลาวางจำหน่ายทั่วโลกสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 3 ที่หลายคนตั้งตารอคอย โดยเกมเวอร์ชั่นเต็มจะวางจำหน่ายบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X และ S และ PC ผ่านทาง Battle .net และ Steam ผู้เล่นสามารถคาดหวังที่จะดำดิ่งสู่โหมดผู้เล่นหลายคนและซอมบี้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน

การเปิดตัวจะเป็นไปตามการเปิดตัวในระดับภูมิภาค โดยคอนโซลจะสามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้งวันของวันที่ 9 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม นักเล่นเกมพีซีจะมีกำหนดเวลาในการเปิดตัวที่แน่นอน ผู้เล่นพีซีสามารถเริ่มเล่นได้เวลา 9 น. PT ในวันที่ 9 พฤศจิกายน

นี่คือรายละเอียดเวลาเปิดตัวตามเขตเวลา:

– US West Coast: Console – 3 น. ถึง 10 น. PT วันที่ 9 พฤศจิกายน

– US West Coast: PC – 9 น. PT วันที่ 9 พฤศจิกายน

– US East Coast: Console – การเปิดตัวระดับภูมิภาคในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน

– US East Coast: PC – เที่ยงคืน EST วันที่ 9 พฤศจิกายน

– สหราชอาณาจักร: คอนโซล – การเปิดตัวระดับภูมิภาคในวันที่ 10 พฤศจิกายน

– สหราชอาณาจักร: PC – 5 น. GMT วันที่ 10 พฤศจิกายน

– ยุโรป: คอนโซล – การเปิดตัวระดับภูมิภาคในวันที่ 10 พฤศจิกายน

– ยุโรป: พีซี – 6 น. CET วันที่ 10 พฤศจิกายน

– ญี่ปุ่น: คอนโซล – การเปิดตัวระดับภูมิภาคในวันที่ 10 พฤศจิกายน

– ญี่ปุ่น: PC – 2 น. JST วันที่ 10 พฤศจิกายน

– ออสเตรเลีย: คอนโซล – การเปิดตัวระดับภูมิภาคในวันที่ 10 พฤศจิกายน

– ออสเตรเลีย: PC – 4 น. AEDT วันที่ 10 พฤศจิกายน

ความตื่นเต้นสำหรับ Modern Warfare 3 กำลังก่อตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ Microsoft เข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ด้วยมูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แฟนๆ จะต้องรอจนถึงปี 2024 เพื่อดูเกมบน Game Pass

โดยสรุป ผู้เล่นทั่วโลกสามารถทำเครื่องหมายปฏิทินของตนด้วยเวลาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Call of Duty Modern Warfare 3 เตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นบนแพลตฟอร์มที่คุณเลือก อย่าพลาดโหมดผู้เล่นหลายคนและโหมดซอมบี้ที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่น เริ่มนับถอยหลังสู่วันที่ 9 พฤศจิกายนแล้ว!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. Call of Duty Modern Warfare 3 จะพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มใดบ้าง?

Call of Duty Modern Warfare 3 จะวางจำหน่ายบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X และ S และพีซีผ่าน Battle.net และ Steam

2. โหมดผู้เล่นหลายคนและซอมบี้จะเข้าใช้งานได้เมื่อใด?

โหมดผู้เล่นหลายคนและซอมบี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน

3. เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแต่ละเขตเวลาคือเมื่อใด?

คุณสามารถดูเวลาเปิดตัวตามเขตเวลาได้ในบทความ ซึ่งระบุเวลาวางจำหน่ายสำหรับคอนโซลและพีซี โปรดดูข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับเวลาที่ถูกต้อง

4. Call of Duty Modern Warfare 3 จะมีให้บริการบน Game Pass หรือไม่

ไม่ Call of Duty Modern Warfare 3 จะไม่มีให้ใช้งานบน Game Pass จนถึงปี 2024

5. มีบทวิจารณ์สำหรับ Modern Warfare 3 หรือไม่?

IGN กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโหมดผู้เล่นหลายคนของ Modern Warfare 3 อย่าลืมตรวจสอบเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของเกม

