Spotify กับ Apple: เผยความแตกต่างในการจัดอันดับ Podcast

ในโลกของพอดแคสต์ บทสรุปการสตรีมในช่วงปลายปีต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคพอดแคสต์ของผู้คน ทั้ง Spotify และ Apple เพิ่งเปิดตัวรายการพอดแคสต์ยอดนิยม โดยนำเสนอรายการยอดนิยมแห่งปี แม้ว่าทั้งสองรายการจะมีการทับซ้อนกันอยู่บ้าง แต่ก็มีพอดแคสต์ที่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นกลุ่มผู้ชมและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละแพลตฟอร์ม

พ็อดคาสท์ 10 อันดับแรกของ Apple ได้แก่ "Crime Junkie", "The Daily" และ "This American Life" ด้วยการมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง ข่าวสาร และแบรนด์พอดแคสต์ที่เป็นที่ยอมรับ การจัดอันดับของ Apple ดึงดูดผู้ฟังพอดแคสต์มายาวนานซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีอายุมากกว่า ในทางกลับกัน คุณลักษณะ 10 อันดับแรกของ Spotify เช่น "The Joe Rogan Experience", "Call Her Daddy" และ "Serial Killers" รายการของ Spotify เหมาะสำหรับผู้ชมอายุน้อย โดยเน้นรายการแชทคนดังและเนื้อหาต้นฉบับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Spotify นำเสนอเนื้อหาของตนเองอย่างโดดเด่น โดยรายการ 10 รายการจาก XNUMX อันดับแรกเป็นรายการต้นฉบับของ Spotify แม้ว่าแนวทางนี้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีต แต่ Spotify ได้เปลี่ยนจากการผูกขาดเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้มีพอดแคสต์จำนวนมากที่เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง การจัดอันดับยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการตลาดในแพลตฟอร์มและพฤติกรรมของผู้ฟัง ซึ่งส่งผลให้รายการบางรายการประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการจัดอันดับเหล่านี้ให้ภาพรวมของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องมากกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมพอดแคสต์ทั้งหมด จากการศึกษารายไตรมาสของ Edison “The Joe Rogan Experience” และ “Crime Junkie” ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในทุกแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม รายการอื่นๆ เช่น "anything go with emma Chamberlain" และ "Serial Killers" อาจมีการจัดอันดับที่แตกต่างกันในแบบสำรวจขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ฟัง

ท้ายที่สุดแล้ว ความแตกต่างในการจัดอันดับพอดแคสต์เน้นย้ำถึงความชอบที่หลากหลายของผู้ฟังในแต่ละแพลตฟอร์ม เมื่อวิเคราะห์รายการเหล่านี้ การพิจารณาข้อมูลประชากรและกลยุทธ์เฉพาะของ Spotify และ Apple รวมถึงพฤติกรรมของผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญ การจัดอันดับเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับภาพรวมของพอดแคสต์ แม้ว่าการจัดอันดับเหล่านี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงอุตสาหกรรมโดยรวมก็ตาม

คำถามที่พบบ่อย:

เหตุใด Spotify และ Apple จึงมีรายการพอดแคสต์ยอดนิยมต่างกัน

Spotify และ Apple มีกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการจัดอันดับพอดแคสต์อันดับต้นๆ Apple มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ฟังที่มีอายุมากกว่าและมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมที่แท้จริง ข่าว และแบรนด์พอดแคสต์ที่มีชื่อเสียง ในทางตรงกันข้าม Spotify ให้บริการแก่ผู้ชมอายุน้อยและเน้นรายการแชทคนดังและเนื้อหาต้นฉบับ

เหตุใด Spotify จึงโปรโมตเนื้อหาของตนเองในพอดแคสต์ยอดนิยม

Spotify นำเสนอเนื้อหาของตนเองในพอดแคสต์ยอดนิยมเพื่อเน้นย้ำถึงคุณค่าของรายการต้นฉบับและจูงใจให้ผู้ฟังใช้แพลตฟอร์มของตน แม้ว่าในอดีตจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ Spotify ก็ได้เผยแพร่พอดแคสต์ของตนให้เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง โดยถอยห่างจากความพิเศษเฉพาะตัว

การจัดอันดับพอดแคสต์จาก Spotify และ Apple ควรได้รับการพิจารณาทั่วทั้งอุตสาหกรรมหรือไม่

ไม่ การจัดอันดับเหล่านี้ควรถูกมองว่าเป็นเพียงภาพรวมของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การนำเสนออย่างครอบคลุมของอุตสาหกรรมพอดแคสต์ทั้งหมด ปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากรของผู้ฟัง กลยุทธ์แพลตฟอร์ม และความพยายามในการส่งเสริมการขาย มีส่วนทำให้เกิดการจัดอันดับ ทำให้ปัจจัยเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม