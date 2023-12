ภาคต่อที่ทุกคนตั้งตารอคอยมีกำหนดออกฉายในปี 2024

By

ปูทางสู่การเล่นเกมโอเพ่นเวิลด์ เกมแฟรนไชส์ ​​Outcast อันโด่งดัง กำลังกลับมาอีกครั้งพร้อมกับภาคต่อที่รอคอยมานานในชื่อ “Outcast: A New Beginning” หลังจากผ่านไปหนึ่งในสี่ของศตวรรษนับตั้งแต่เกมแรกออก แฟน ๆ ก็สามารถคาดหวังการกลับมาที่น่าตื่นเต้นได้เนื่องจากภาคใหม่มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2024

พัฒนาโดย THQ Nordic, Outcast: A New Beginning นำเสนอประสบการณ์โลกเปิดที่ดื่มด่ำ โดยนำผู้เล่นกลับไปสู่โลกเอเลี่ยนอันงดงามของ Adelpha โปรดิวเซอร์ Michael Paeck และ Andreas Schmiedecker เล่าว่าการผจญภัยที่อัดแน่นไปด้วยแอ็คชั่นนี้จะแนะนำองค์ประกอบ "RPG แบบเบา" รวมถึงผังทักษะและบทสนทนาของ NPC ที่น่าดึงดูด นี่เป็นการเพิ่มความลึกและความซับซ้อนอีกระดับให้กับการเล่นเกม

ด้วยเวลาเล่นโดยประมาณ 30-35 ชั่วโมง Outcast: A New Beginning ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นภาคต่อโดยตรงเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้มาใหม่ในซีรีส์นี้อีกด้วย เดิมชื่อ Outcast 2 การตัดสินใจเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้พัฒนาในการทำให้เกมเข้าถึงได้และสนุกสนานสำหรับผู้เล่นทุกคน

เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของแท้และเพื่อยกย่องแฟน ๆ ที่เหนียวแน่น THQ Nordic จึงได้รวมตัวผู้สร้างดั้งเดิมอีกครั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความประหลาดใจที่ซ่อนอยู่และการอ้างอิงถึง Outcast ดั้งเดิมอันเป็นที่รัก

รูปลักษณ์ของเกมดูน่าเกรงขาม โดยมีภูมิทัศน์อันน่าทึ่งของ Adelpha ที่ไม่อาจคาดเดาได้ การผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางธรรมชาติและกลไกทำให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์และการผจญภัยชวนให้นึกถึง Avatar: Frontiers of Pandora และ Zelda Tears of the Kingdom ยอดนิยม

Outcast: A New Beginning มีกำหนดวางจำหน่ายบนคอนโซลเจเนอเรชั่นถัดไปและแพลตฟอร์มพีซี โดยมีตัวเลือกมากมายให้ผู้เล่นได้เริ่มต้นการเดินทางสุดพิเศษนี้ ในขณะเดียวกัน แฟนๆ ที่รอคอยภาคต่ออย่างใจจดใจจ่อสามารถสำรวจเกมแอคชั่นสุดมันส์อื่นๆ เพื่อรักษาจิตวิญญาณแห่งการเล่นเกมเอาไว้

โดยรวมแล้ว การเปิดตัว Outcast: A New Beginning ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ได้สร้างความคาดหวังอย่างมากให้กับทั้งแฟนเกมและผู้เล่นหน้าใหม่มายาวนาน โดยสัญญาว่าจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำและน่าจดจำอย่างแท้จริงในโลกอันน่าหลงใหลของ Adelpha