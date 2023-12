ค้นพบความตื่นเต้นของการเอาชีวิตรอดใน “The Day Before” บน GeForce ทันที

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยที่จะทำให้อะดรีนาลีนสูบฉีดในโลกหลังหายนะของ “The Day Before” เกม MMO สยองขวัญแบบเปิดโลกที่พัฒนาโดย Fntastic จะพาคุณไปยังชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งซอมบี้ได้เข้ามาบุกรุกสังคม ในฐานะสมาชิก Priority หรือ Ultimate บน GeForce ทันที คุณสามารถสตรีมเกมนี้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ RTX ON

ดื่มด่ำไปกับเมืองนิวฟอร์จูนที่มีรายละเอียดสวยงาม ซึ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้าสูงตระหง่าน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และสนามกีฬาขนาดใหญ่ สำรวจโลกที่กว้างใหญ่โดยใช้ยานพาหนะที่หลากหลาย และต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นและสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อเพื่อเอาชีวิตรอด รวบรวมสิ่งของล้ำค่า ทำภารกิจให้สำเร็จ และสร้างบ้านของคุณเองในขณะที่คุณเดินทางผ่านวงจรกลางวันและกลางคืนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สัมผัสความตื่นเต้นของการสร้างสังคมขึ้นมาใหม่จากโซฟาแสนสบายของคุณ สตรีมเกมจากระบบคลาวด์ สมาชิกระดับความสำคัญสามารถเพลิดเพลินกับเกมที่สูงถึง 1080p และ 60 เฟรมต่อวินาที ในขณะที่สมาชิกระดับ Ultimate สามารถใช้ประโยชน์จากเซสชั่นการเล่นเกมที่นานขึ้น ความละเอียดอัลตร้าไวด์ และแม้กระทั่งสตรีมที่ 4K สูงถึง 120 fps สมาชิกทั้งสองมีการติดตามรังสีแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะนำแสงระดับโรงภาพยนตร์อันน่าทึ่งมาสู่ทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับซอมบี้

เริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ใน “Avatar: Frontiers of Pandora”

ก้าวเข้าสู่โลกมหัศจรรย์ของ Pandora กับ “Avatar: Frontiers of Pandora” เกมแอคชั่นผจญภัยโลกเปิดจาก Ubisoft เกมนี้อิงจากภาพยนตร์ยอดนิยมอย่าง Avatar โดยเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีใครสำรวจของแพนโดร่าที่เรียกว่า Western Frontier ในฐานะสมาชิก GeForce NOW Ultimate คุณสามารถสตรีมการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ขับเคลื่อนโดยเซิร์ฟเวอร์ GeForce RTX 4080 ในระบบคลาวด์

เข้าร่วมกองกำลังกับกลุ่มอื่นเพื่อปกป้องแพนโดร่าจากองค์กร RDA ที่หิวโหยทรัพยากร ปรับแต่งตัวละครของคุณ ประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ และอัปเกรดทักษะและอาวุธของคุณเพื่อควบคุมความแข็งแกร่งและความว่องไวอันเหลือเชื่อ ทะยานผ่านท้องฟ้าบน Banshees สิ่งมีชีวิตคล้ายมังกรในตำนานที่ให้คุณสำรวจชายแดนตะวันตกอันกว้างใหญ่และเข้าร่วมการต่อสู้ทางอากาศอันน่าตื่นเต้นกับ RDA

สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย GeForce ทันที สมาชิกระดับสุดยอดสามารถเพลิดเพลินกับเกมด้วยความละเอียดสูงสุด 4K ดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์อันเขียวชอุ่มและทิวทัศน์อันน่าทึ่งของแพนโดร่า ให้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของ Na'vi นำทางคุณไปในขณะที่คุณต่อสู้เพื่ออนาคตของโลกที่ไม่ธรรมดานี้

ค้นพบโลกที่น่าหลงใหลของ Ori บน GeForce ทันที

เริ่มต้นการเดินทางอันน่าหลงใหลผ่านโลกอันน่าหลงใหลของ Ori ด้วย GeForce ทันที เข้าร่วมกับผู้พิทักษ์วิญญาณ Ori ในขณะที่เขาสำรวจภูมิประเทศอันน่าทึ่งและเต็มไปด้วยอันตรายใน "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" และ "Ori and the Will of the Wisps" เกม Xbox PC Game Pass เหล่านี้เป็นส่วนเสริมล่าสุดในไลบรารี GeForce NOW ที่ให้สมาชิกมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ซีรีส์การผจญภัยที่ได้รับรางวัล

ใน "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" ช่วย Ori คืนสมดุลให้กับป่าหลังจากถูกแยกออกจากบ้านในช่วงพายุทำลายล้าง เมื่อร่วมมือกับวิญญาณที่ชื่อว่า Sein Ori จะต้องค้นหาชะตากรรมที่แท้จริงของเขาและเอาชนะภัยพิบัติในโลกที่สวยงามของ Nibel

เดินทางต่อของ Ori ใน “Ori and the Will of the Wisps” ซึ่งคุณจะได้ผจญภัยไปในดินแดนแห่ง Niwen ช่วยนกฮูกปีกหักชื่อ Ku และรักษาดินแดนจากการเสื่อมทรามอันมืดมนพร้อมค้นพบเพื่อนใหม่ ศัตรู และความลึกลับไปพร้อมกัน

สตรีมการผจญภัยอันน่าหลงใหลเหล่านี้ได้บนอุปกรณ์เกือบทุกชนิดด้วยพลังของคลาวด์ สมาชิก GeForce NOW Ultimate ยังสามารถเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมด้วยช่วงไดนามิกสูงบนอุปกรณ์ที่รองรับ ดื่มด่ำไปกับภาพที่สวยงามของซีรีส์ Ori

สำรวจ LEGO Fortnite ในระบบคลาวด์

เตรียมพร้อมสำหรับการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของ LEGO และ Fortnite ด้วย “LEGO Fortnite” บน GeForce ทันที เกมนี้พัฒนาโดย Epic Games ให้คุณได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณโดยการสร้างและปรับแต่งฐานบ้านขั้นสุดยอดโดยใช้องค์ประกอบ LEGO รับสมัครชาวบ้านเพื่อรวบรวมวัสดุและเอาชีวิตรอดในตอนกลางคืน และเริ่มการผจญภัยที่ท้าทายเพื่อค้นหาทรัพยากรหายากในถ้ำลึก

อย่าพลาดเกมใหม่ 17 เกมที่เข้าร่วมไลบรารี GeForce NOW รวมถึง “World War Z: Aftermath” “Warhammer 40,000: Rogue Trader” และ “Fortnite Festival” มีบางสิ่งให้ทุกคนได้เพลิดเพลินบน GeForce ทันที โดยนำเสนอคอลเลกชันเกมที่หลากหลายสำหรับทุกความชอบในการเล่นเกม

แม้ว่า “Halo Infinite” ที่หลายคนตั้งตารอคอยจะต้องเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคบางอย่างในระหว่างการวางจำหน่ายตามแผนในเดือนกันยายน แต่ทีมงาน GeForce NOW ก็ทำงานร่วมกับ Microsoft และผู้พัฒนาเกม 343 Industries เพื่อนำเกมดังกล่าวมาให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้ คอยติดตาม GFN ในวันพฤหัสบดีเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นนี้

คุณมีเกมอะไรอยู่ในใจสำหรับสุดสัปดาห์นี้? แบ่งปันความคิดของคุณกับเราทาง Twitter หรือในความคิดเห็นด้านล่าง และอย่าลืมใส่ #RTXON เพื่อรับคะแนนโบนัส ด้วย GeForce ทันที ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด