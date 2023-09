การปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์และวิวัฒนาการของโปรแกรมแทบรอไม่ไหวที่จะเรียนรู้

แทบรอไม่ไหวที่จะเรียนรู้ โปรแกรมการศึกษาดิจิทัลของ War Child สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้รับคำแนะนำจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ตามหลักฐาน" อย่างแท้จริง การแทรกแซงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยการศึกษาขนาดใหญ่ในยูกันดา ขณะนี้ Can't Wait to Learn มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เหล่านี้แล้ว ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการที่น่าตื่นเต้นสำหรับโปรแกรมนี้

การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวคิดที่ว่าการประกอบอาชีพ เช่น การพยาบาล การศึกษา หรือการสนับสนุนทางจิตสังคมสำหรับเด็ก ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการวิจัยที่เข้มงวดเพื่อพิสูจน์ผลกระทบของการแทรกแซง แทนที่จะอาศัยประเพณี สัญชาตญาณ หรือประสบการณ์ส่วนตัว องค์กรช่วยเหลือต้องเต็มใจที่จะรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าผลดี

แนวทางที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์เริ่มต้นด้วยการแทรกแซงที่อยู่ระหว่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การประเมินความเป็นไปได้หรือการทดลองที่มีการควบคุม ข้อค้นพบจากการศึกษาเหล่านี้จะนำไปใช้ในการปรับและปรับปรุงวิธีการหากไม่สามารถสรุปผลได้หรือไม่เพียงพอ หากผลการวิจัยเป็นบวก การแทรกแซงจะดำเนินไปสู่การประเมินขั้นต่อไป

แทบรอไม่ไหวที่จะเรียนรู้ ผ่านการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในยูกันดาในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับเด็ก 1507 คนจากโรงเรียน 30 แห่งในเขต Isingiro ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนเปลี่ยนบทเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตามปกติเป็น Can't Wait to Learn เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโดยตรง ผลการศึกษาที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่า Can't Wait to Learn ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าการศึกษามาตรฐานเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโปรแกรม EdTech ส่วนใหญ่ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย

การทดลองในยูกันดาครั้งนี้ทำให้ Can't Wait to Learn แข็งแกร่งขึ้นในฐานะโปรแกรมที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ครบครัน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการศึกษาวิจัย 10 ชิ้นที่จัดทำโดย War Child ในประเทศต่างๆ เช่น ชาด จอร์แดน เลบานอน และซูดาน นับตั้งแต่เริ่มโครงการ การศึกษาในซูดานพบว่าเด็กๆ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและการอ่านเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า เมื่อเทียบกับโปรแกรมการเรียนรู้ของรัฐบาลสำหรับเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน

ความสำเร็จครั้งสำคัญในยูกันดานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อขยายขอบเขตของ Can't Wait to Learn เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น การดำเนินการตามโปรแกรมจึงถูกส่งมอบให้กับเทศบาลท้องถิ่นแล้ว ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลผ่านการวิจัย Can't Wait to Learn มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าที่มีความหมายในการมอบการศึกษาฟรี เสมอภาค และมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

Can't Wait to Learn ได้รับการพัฒนาครั้งแรกในซูดานในปี 2012 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการทดสอบและนำไปใช้ในประเทศต่างๆ จนถึงขณะนี้ มีเด็กประมาณ 100,000 คนแล้ว และมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

