EA ประกาศ Project Rene: เกม Sims รุ่นถัดไปจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

EA ได้เปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับเกม Sims เจเนอเรชันถัดไปที่กำลังจะมีชื่อรหัสว่า Project Rene ในบล็อกโพสต์ระหว่างการนำเสนอ Behind The Sims บริษัทได้ประกาศว่าเกมดังกล่าวจะพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรี การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามความสำเร็จของ The Sims 4 ที่เปิดให้เล่นฟรีเมื่อปีที่แล้ว

ตัวเลือกการดาวน์โหลดฟรีสำหรับ Project Rene หมายความว่าผู้เล่นจะสามารถเข้าร่วม เล่น และสำรวจเกมได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก ซื้อเกมหลัก หรือกลไกด้านพลังงาน EA ตั้งใจที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถเชิญหรือเข้าร่วมเพื่อนและสัมผัสกับคุณสมบัติ เรื่องราว และความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม EA ชี้แจงว่าเกมจะยังคงมีเนื้อหาและแพ็กที่สามารถซื้อได้ คล้ายกับ The Sims 4 แต่โครงสร้างราคาและวิธีขายไอเท็มเหล่านี้อาจแตกต่างจากเกมปัจจุบัน EA ยกตัวอย่างการเพิ่มสภาพอากาศพื้นฐานเป็นฟีเจอร์ฟรีสำหรับทุกคน ในขณะที่แพ็กในอนาคตอาจเน้นไปที่ธีมเฉพาะ เช่น กีฬาฤดูหนาวหรือการแข่งขัน

การเปิดตัว Project Rene ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ The Sims 4 EA วางแผนที่จะมอบการอัปเดตและเนื้อหาใหม่ให้กับชุมชน The Sims 4 ต่อไปในอนาคตอันใกล้

แม้ว่าจะไม่มีการประกาศวันเปิดตัวอย่างเจาะจง แต่ EA ก็ได้ดำเนินการเพื่อให้กระบวนการพัฒนาที่โปร่งใสมากขึ้นสำหรับ Project Rene ก่อนหน้านี้บริษัทเปิดเผยว่าเกมดังกล่าวจะนำเสนอประสบการณ์ทั้งแบบเล่นคนเดียวและแบบผู้เล่นหลายคน โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบผู้เล่นหลายคนที่จะเปิดเผยในปลายปีนี้

ที่มา: [The Verge] (ที่มา)